¿Dólar a $1800? La oposición cruzó a Ravier por “pronosticar una devaluación”

El escenario económico y las proyecciones para el mercado cambiario volvieron a encender la polémica en la agenda política nacional. En esta oportunidad, las declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, sobre un eventual salto del tipo de cambio desataron la reacción inmediata del arco opositor. El diputado nacional Esteban Paulón cruzó con dureza al funcionario oficialista tras sus pronósticos de un dólar cercano a los $1.800 para los próximos meses.

"Un vocero de lujo": el irónico mensaje de Esteban Paulón

A través de una publicación en su cuenta oficial de la red social X, Paulón salió al cruce del portavoz del Gobierno y cuestionó la previsión macroeconómica que dejó entrever durante una reciente entrevista audiovisual. El legislador apeló a la ironía para remarcar lo que considera un nuevo traspié comunicacional del oficialismo.

#Devaluación 💵📈 El vocero de Milei admitió que el dólar podría llegar a $ 1.800 en los próximos meses



El vocero presidencial Adrián Ravier reconoció que la cotización del dólar podría alcanzar los $ 1.800 en los próximos meses, aunque remarcó que ese escenario estaría… pic.twitter.com/8H8DqrPURe — ANDigital (@ANDigitalOK) July 24, 2026

«¡UN VOCERO DE LUJO! Siguen los éxitos de Ravier! Ahora pronostica una devaluación del 20% para los próximos meses. Igual en breve se desmiente (as usual). Y sigue en el cargo», disparó el diputado nacional en sus redes sociales.

Con estas palabras, el diputado opositor hizo foco en el impacto que generan las proyecciones cambiarias emitidas por un vocero institucional y cuestionó la continuidad del funcionario al frente de la comunicación de la Casa Rosada.

Qué dijo Adrián Ravier en el stream libertario Carajo

La controversia se originó durante la participación del portavoz presidencial en el canal de streaming oficialista Carajo. Al abordar las expectativas económicas para la segunda parte del año y el comportamiento de la divisa estadounidense, Ravier admitió que un ajuste en la cotización figura dentro de los escenarios posibles.

«Nadie ve ese escenario. Ahora, que el tipo de cambio llegue a $1.700 o $1.800 para dentro de unos meses es una posibilidad», reveló el funcionario nacional durante el programa.

Los dichos del economista y vocero no tardaron en viralizarse y generar un fuerte eco en el ámbito financiero y político, reabriendo la discusión sobre la consistencia de las metas cambiarias impulsadas por el Ministerio de Economía.

UN VOCERO DE LUJO!



Siguen los éxitos de Ravier! Ahora pronostica una devaluación del 20% para los próximos meses. Igual en breve se desmiente (as usual).



Y sigue en el cargo 😅 pic.twitter.com/SKTHx64hKS — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) July 24, 2026

El debate por las expectativas y el mercado de divisas

El señalamiento sobre una eventual depreciación cercana al 20% en el corto o mediano plazo generó rechazo en los sectores de la oposición, desde donde advierten que las declaraciones de altos funcionarios debilitan la confianza y alteran las expectativas de los agentes económicos.

En un contexto donde la estabilidad del dólar resulta determinante para el control de la inflación, el cruce entre Paulón y Ravier expone las tensiones vigentes en torno al rumbo económico y las señales que el propio Gobierno transmite a los mercados.