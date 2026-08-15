Milei en Brasil: reunión con el gobernador paulista y condecoración

En el marco de su visita oficial a Brasil, el presidente de la Nación, Javier Milei, se reunió este sábado con el gobernador del Estado de San Pablo, Tarcísio Gomes de Freitas, en el Palácio dos Bandeirantes.

El Presidente Javier Milei participó de un encuentro con el Gobernador del Estado de San Pablo, Tarcísio de Freitas, y con el Senador y candidato a Presidente de Brasil, Flávio Bolsonaro, en el Palácio dos Bandeirantes, la casa de gobierno de San Pablo.



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Participaron además la primera dama del Estado de San Pablo, Cristiane Freitas; el senador por Río de Janeiro, Flavio Bolsonaro; el intendente de la ciudad de San Pablo, Ricardo Nunes; y el jefe de la Asesoría Internacional del Estado, Samo Tosatti.

El líder libertario arribó a la sede del Gobierno del Estado de San Pablo, donde fue recibido con honores militares, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno, quienes también formaron parte de la reunión, además del cónsul general en San Pablo, Luis María Kreckler.

Orden de Ipiranga

El Presidente fue condecorado con la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción que otorga el Estado de San Pablo, en Brasil.