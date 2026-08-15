El partido de Lula desestimó a Milei: “No está a la altura”

El Partido de los Trabajadores (PT), fundado por el presidente brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva, criticó a Javier Milei, al plantear que el mandatario argentino “no está a la altura de su cargo”.

A través de un comunicado, el titular de la fuerza oficialista en el país vecino, Edinho Silva, fustigó el mensaje del líder libertario, quien viajó a Brasil en las últimas horas para apoyar a Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL) en las elecciones que se llevarán a cabo en octubre próximo.

“Resulta inadmisible que un jefe de Estado extranjero visite nuestro país y se dirija a sus poderes constituidos de manera irrespetuosa”, bramó Silva.

O Brasil é um país democrático e soberano.



Nossa democracia admite o debate de ideias em que posições contraditórias podem e devem alimentar discussões sobre o futuro do país, sobretudo em contexto de disputa eleitoral como a que vivemos.



Nenhuma autoridade pública no Brasil… — Edinho Silva (@edinhosilva) July 25, 2026

Asimismo, puso de relieve que el comportamiento de Milei “no sorprende”, ya que, “ha demostrado en numerosas situaciones recientes no estar a la altura del cargo que ostenta”.

“El actual ocupante de la Casa Rosada habría usado mejor su tiempo y los recursos de los contribuyentes argentinos si hubiera aprovechado el día de hoy para trabajar y resolver los problemas de su país. Lamentamos por Argentina, país amigo de Brasil y que tiene un pueblo excepcional”.

¿Qué dijo Milei?

Tras la agenda institucional del sábado, el Presidente brindó un encendido discurso en la Convención Nacional del Partido Liberal en defensa de la postulación presidencial de Flávio Bolsonoaro y advirtió que “el camino al socialismo es siempre, y en todo lugar, el camino al totalitarismo, porque el socialista tiene que usar todos los medios a su alcance para negar una realidad que demuestra que sus ideas son falsas, nocivas y destructivas”.

“Nos dejaron pobres y solos, en un mundo que cambia cada día a velocidades más vertiginosas, en donde cada día perdido bajo el viejo modelo nos dejaba más y más atrás. Nos habían condenado a la ruina”, analizó.

“Parte de nuestra misión como Gobierno es advertir a las demás naciones para que cambien a tiempo y puedan evitarse tragedias sociales y económicas como la de Argentina, y todavía peores.

“Hoy el socialismo latinoamericano está siendo erradicado elección tras elección: Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador y, esperemos que en octubre, sea también Brasil, liberal”, prosiguió.

En igual tono, consignó que “los argentinos hemos visto cómo los zurdos de mierda nos hundieron en la pobreza. No se dejen robar el futuro a manos de socialistas ladrones”.

Discurso del Presidente Javier Milei en el acto de lanzamiento de la candidatura a presidente de Flávio Bolsonaro, en Brasil. pic.twitter.com/YB28LEXrHC — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 26, 2026

“Si en Argentina tenemos como factor económico lo que llamamos el ‘riesgo Kuka’; acá, en Brasil, hoy tienen el ‘riesgo Lula’. Estoy hablando de ese mismo que mete preso a opositores por el solo hecho de ser opositores”, acusó.

“Este modus operandi es el mismo en toda la región: causar un desequilibrio económico con el objetivo cortoplacista de retener votos para no perder el poder en las siguientes elecciones. Luego, cuando pierden, asume la derecha, que debe solucionar todos estos problemas”, cerró.