Santilli justificó los insultos de Milei al oficialismo de Brasil: “Que no se rasguen las vestiduras”

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, le restó dramatismo a los insultos proferidos por el presidente Javier Milei a autoridades del Gobierno de Brasil y recordó los cuestionamientos recibidos por el líder libertario durante la campaña que lo llevó a la Casa Rosada en 2023.

“Vinieron acá a hacer campaña, dijeron barbaridades del Presidente y pudieron hacer los recorridos que quisieron hacer”, enfatizó el titular de la mesa ministerial en declaraciones a LN+.

En igual tono, consignó que “nos estamos olvidando de las barbaridades que decían, decían que se iban a vender órganos. No nos olvidemos de las barbaridades que decían del Presidente cuando era candidato”.

Acto seguido, negó que este diferendo impacte en la actividad económica con el vecino país y subrayó que “Argentina tiene una historia de relaciones, de tradición económica entre empresas del sector privado que se sigue desarrollando a todo motor”.

🗣 "Para mí hay una discusión de modelo"



El jefe de Gabinete @diegosantilli habló sobre la campaña antiargentina en el mundo y la analizó desde la perspectiva del rumbo socioeconómico del país bajo la presidencia de Milei



📌 En la pantalla de LN+ pic.twitter.com/RLAUntkppj — La Nación Más (@lanacionmas) July 27, 2026

“El Presidente siempre dice que hay un sector del mundo que quiere tener oprimidos a los ciudadanos, y lo que el Presidente plantea es la libertad, el desarrollo y el crecimiento. Hay un gigante dormido que se está despertando, que es Argentina”, concluyó el funcionario.

