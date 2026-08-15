A una semana de la derrota en la final del Mundial, Scaloni habló del “verdadero trofeo”

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, realizó un balance de lo vivido en el Mundial 2026, a una semana de la derrota en la final de la máxima competencia futbolística ante España.

“Después de una semana intensa donde se han entrelazado la tristeza con la alegría, el llanto con una sonrisa, la angustia con la tranquilidad y los nervios con la calma, puedo sentarme a escribir unas palabras, que aunque saben que no me gustan mucho las redes, puede que sea el mejor medio para hacérselo llegar”, introdujo el entrenador, respaldado enfáticamente por la Asociación del Fútbol Argentino.

A través de un posteo en redes sociales, reflexionó: “Solo me sale decirles lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría que aunque sea por unos días, quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida”.

“Pero quiero que se queden con lo que hemos intentado mostrarles a este grupo de jugadores, mis guerreros, como así los definía cuando le hablaba de ellos a mi esposa”, reveló.

“El esfuerzo, las ganas, el querer, el yo puedo, el no bajar los brazos (aunque todo se ponga cuesta arriba) el darlo todo (aunque ya no tengas más) el aguantar baldazos de agua fría (de gente que no nos conoce) el saber estar, el querer seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen a tu cerebro…. Ese es el verdadero trofeo”, ponderó el oriundo de Pujato.

Finalmente, recalcó: “Eternamente agradecido a mi cuerpo técnico, jugadores , al personal de AFA , aquellos que de forma silenciosa trabajan para que estemos cómodos y a cada uno de ustedes por el cariño recibido”.

Y a modo de posdata, escribió: “Quien tiene un amigo argentino,tiene un tesoro”.