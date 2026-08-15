La Sociedad Rural exigió que las retenciones “dejen de existir por ley y para siempre”

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, reiteró el reclamo por la eliminación definitiva de las retenciones, al tiempo que ponderó que la tradicional entidad palermitana “está más joven, presente y dinámica que nunca. 160 años se miden en huella marcada y en camino por recorrer”.

“Basados en más de un siglo y medio de trabajo, nos corresponde mirar con atención y lucidez a la Argentina de hoy, y a la Argentina que viene”, puntualizó en la antesala del discurso del presidente Javier Milei para inaugurar la exposición agroganadera.

En este sentido, consignó que “la mirada de la Rural frente a la economía del país es optimista pero objetiva, crítica pero constructiva, una visión indispensable para poder representar los intereses de los productores”.

“Celebramos que el campo sigue siendo clave para la economía. En el último año, la actividad agrícola creció, y ha llegado a producir por valor de 40.000 millones de dólares; la ganadería, 34.000; y el conjunto de las producciones regionales, 11.500 millones de dólares. En total, las cadenas productivas del campo han aportado a la economía nacional más de 83.000 millones de dólares”, pormenorizó.

Así las cosas, dijo que “queda claro que cuando el campo demanda cambios justos a la política, lo hace porque tiene mucho para dar”.

“Régimen confiscatorio”

“Desde el año 2002, los gobiernos han sometido al campo a un régimen confiscatorio: las retenciones. 215 mil millones de dólares ingresaron sólo por ese concepto en las arcas del Estado. Durante el actual mandato presidencial, disminuyó ese monto”, advirtió.

Acto seguido, exclamó: “Ahora bien, ¿qué hicimos los productores con la suma no confiscada, unos 6000 millones de dólares? Lo que sabemos hacer. Lo reinvertimos en genética, pasturas, maquinaria y otros tipos de mejoras. Inmediatamente, crecieron el empleo rural, la producción agropecuaria, y las superficies afectadas a lograrla”.

“Está demostrado, como venimos diciendo en reiteradas ocasiones, en coincidencia con el Presidente, que las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre. Confíen en el campo. El campo nunca los va a dejar de a pie”, completó.

#Impuestos 🌾🇦🇷 La Sociedad Rural exigió que las retenciones “dejen de existir por ley y para siempre”



El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, reclamó la eliminación definitiva de las retenciones y pidió que su derogación quede establecida por ley.… pic.twitter.com/z9aaOZW7I9 — ANDigital (@ANDigitalOK) July 27, 2026

Elogios al modelo

En otro tramo de su mensaje, Pino sostuvo que “la actual política económica nacional ha tenido notables logros. La reducción de la inflación, la mejora en el equilibrio fiscal y la estabilidad cambiaria han creado previsibilidad, reflejada en la baja del riesgo país”.

“Todo el país se reactiva a partir del crecimiento del campo”. — Sociedad Rural Argentina (@SociedadRural) July 26, 2026

“La producción ha comenzado a desplazar a la especulación financiera. La desregulación va permitiendo la apertura de mercados, y una inserción creciente de nuestra producción en el mundo. Los indicadores de pobreza han comenzado a disminuir. Y ha crecido el diálogo entre el Gobierno y la Rural: los funcionarios escuchan y toman en cuenta nuestras propuestas. En respuesta, ha aumentado la actividad y la producción del campo. Y cuando el campo crece, crecen también la industria y el comercio”, anexó.

Por ello, exhortó: “No repitamos el slogan falso de que el campo no genera empleo. De hecho, generamos más de 4 millones de empleos, en formas directa e indirecta. Todo el país se reactiva a partir del crecimiento del campo”.

Mensaje a las autoridades

“Debo enviar un mensaje a los funcionarios nacionales, a los gobernadores y a los intendentes, varios de los cuales nos acompañan hoy. Para lograr que los productores del campo nos establezcamos en todos los puntos de nuestro territorio, es imprescindible que dejen de agobiarnos con impuestos, y que lo recaudado vuelva, en forma de obras y servicios públicos”, reclamó.

“Sirvan, como ejemplos de lo que debe suprimirse, el manejo arbitrario del impuesto a los ingresos brutos, las tasas viales que no se traducen en obras, y el cobro de gravámenes por el simple traslado de mercadería entre provincias, que crea aduanas internas, prohibidas por la misma Constitución Nacional”, enumeró.

En igual tesitura, manifestó que “la baja de impuestos no es sólo un hecho de justicia para los productores. Cuando los impuestos bajan, la producción aumenta, y esto beneficia a toda la población”.

La historia volvió a encontrarnos 🇦🇷



Once días de tradición, innovación, trabajo y encuentros que quedarán en la memoria de todos los que hicieron posible #ExpoRural26



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“Otra deficiencia existente es la falta de inversión en servicios comunes esenciales: salud, educación, seguridad, justicia e infraestructura, que deben ser proporcionados por los Estados nacional, provinciales y municipales; ya sea a través de inversión pública, ya sea a través de inversión privada gestionada desde los gobiernos”, sumó.

