El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sentó postura en torno a la embestida del presidente Javier Brasil contra las autoridades del Brasil, al tiempo que reiteró la importancia de la “integración regional”.

“Vimos, con vergüenza ajena, al presidente Milei ofender e insultar al gobierno de Brasil, a su presidente y a todo un país. Desde la provincia de Buenos Aires sostenemos que la Argentina respeta a las naciones hermanas y apuesta a la integración regional”, enfatizó el mandatario bonaerense.

Luego informó que se comunicó con Mauro Vieira, el canciller de Brasil, en nombre del Partido Justicialista de la Provincia “para transmitirle que Milei no representa el sentir del pueblo argentino”.

#ConflictoBilateral 🇦🇷🇧🇷 Kicillof condenó los insultos de Milei al Gobierno de Brasil: “Vergüenza ajena”



El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó con dureza los ataques del presidente Javier Milei contra el Gobierno de Brasil y advirtió que las declaraciones del… pic.twitter.com/L5SQDE9Pbk — ANDigital (@ANDigitalOK) July 27, 2026

“Brasil es nuestro principal socio comercial. Con estas provocaciones, Milei pone en riesgo inversiones, exportaciones, miles de puestos de trabajo y los intereses de la Argentina, todo para sostener a un candidato por pedido de (el presidente de los Estados Unidos, Donald) Trump”, disparó, en alusión a Flávio Bolsonaro.

Finalmente, Kicillof evaluó que “la relación con Brasil merece responsabilidad, no provocaciones”.

Réplica libertaria

Ni lerdo ni perezoso, el jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerense, Agustín Romo, advirtió que “un argentino va a Brasil y se tiene que pagar la salud y la educación”.

Un Argentino va a Brasil y se tiene que pagar la salud y la educación. Un Brasilero viene a Argentina y tiene salud y educación gratis. El PJ estuvo décadas chupándosela a Lula y el tipo deja morir a los Argentinos en la puerta de los hospitales. https://t.co/LcdrGfoap3 — Agustín Romo (@agustinromm) July 26, 2026

“Un brasilero viene a Argentina y tiene salud y educación gratis. El PJ estuvo décadas chupándosela a Lula y el tipo deja morir a los argentinos en la puerta de los hospitales”, bramó el legislador, quien días atrás presentó un proyecto para arancelar la salud y la universidad a extranjeros.