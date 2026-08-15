En el marco de una visita de alto voltaje político en la Casa de Gobierno de La Plata, el exministro nacional Aníbal Fernández se reunió este lunes 27 de julio con el gobernador Axel Kicillof. El encuentro no pasó desapercibido, ya que el experimentado dirigente aprovechó la oportunidad para desplegar potentes definiciones en medio de la recalentada interna del peronismo bonaerense y del armado nacional.

Apoyo a Kicillof y proyección para la presidencial

Durante su contacto con los medios tras la reunión, Aníbal Fernández brindó un enérgico respaldo a la gestión del mandatario provincial, ponderando que está realizando un trabajo excelente al frente del Ejecutivo bonaerense. En ese sentido, hizo un llamado explícito a la dirigencia del espacio para "cuidar al único que tenemos", en clara alusión al liderazgo de Axel Kicillof con miras a una eventual candidatura presidencial.

#Peronismo ✌️🗣️ Aníbal Fernández visitó a Kicillof: “A mí no me van a ver con un cartel de ‘Cristina libre’”



El exministro @FernandezAnibal se reunió con el gobernador Axel Kicillof en La Plata y dejó fuertes definiciones sobre la interna del peronismo. Tras respaldar una… pic.twitter.com/W31JaVYTVW — ANDigital (@ANDigitalOK) July 27, 2026

En relación con el futuro de la gobernación bonaerense, Fernández deslizó que la fuerza política cuenta con "figuras de mucho nivel abajo" y resaltó que varios de los potenciales postulantes para la sucesión pertenecen al actual gabinete provincial. Sin embargo, aclaró que la prioridad absoluta debe ser ordenar primero la estrategia nacional antes de definir las candidaturas locales.

Duras críticas al kirchnerismo y la consigna Cristina Libre

El punto de mayor tensión se produjo cuando el ex funcionario se desmarcó con contundencia de los sectores alineados con la ex vicepresidenta Cristina Kirchner. Al ser consultado por los movimientos militantes que impulsan la proclama por la ex mandataria, fue tajante y no guardó reservas:

"A mí no me van a ver nunca como un pelotudo con un cartel de 'Cristina Libre'. Es un horror eso. Cristina tiene que estar libre porque es inocente. No tiene posibilidades de presentarse porque la sentencia no le permite. Si no le permite presentarse, ¿qué quieren inventar? Es estúpido, yo no hago esas cosas".

Además, en un tiro por elevación dirigido a Máximo Kirchner y la cúpula de La Cámpora por el armado de listas en comicios anteriores, cuestionó la metodología de conducción de ese sector del espacio político: "Sentarse sobre la mesa a poner los nombres de mis amigos, así nos fue".

Alineamiento electoral: defensa de las PASO y rechazo al desdoblamiento

Fernández también buscó fijar posición sobre la arquitectura institucional y la estrategia de cara a las próximas elecciones. En primer término, ratificó de forma categórica la importancia de sostener las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) como el instrumento democrático idóneo para saldar las candidaturas y ordenar las disputas internas del movimiento justicialista.

Por otro lado, se opuso de manera tajante a cualquier intento de implementar el desdoblamiento electoral en la provincia. Remarcó que el peronismo nunca separó los comicios provinciales de los nacionales y sentenció que lo que suceda en el territorio bonaerense debe permanecer estrictamente articulado con la estrategia electoral nacional.