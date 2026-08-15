Los viajes de argentinos al exterior cayeron un 22% durante el primer mes de invierno

El turismo internacional registró un marcado cambio de tendencia en Argentina durante junio de 2026. De acuerdo con el último informe difundido por el INDEC, la salida de residentes hacia el exterior experimentó una contracción del 22% interanual. Esta baja en las salidas, sumada a una suba del 3,3% en el ingreso de visitantes extranjeros, contribuyó a moderar el saldo turístico, aunque este se mantuvo en terreno desfavorable con un déficit neto de 172,7 mil personas en el total nacional.

En el plano económico, la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) reflejó que, durante el segundo trimestre del año, los viajeros no residentes que ingresaron a través del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery desembolsaron USD 608,8 millones, lo que significó un incremento del 13,8% respecto al mismo período del año anterior. Por su parte, el gasto de los residentes que salieron desde ambas terminales ascendió a USD 1.360,7 millones, representando una leve caída interanual del 2,9%.

#Turismo ✈️🌎 Récord histórico de turistas de países no limítrofes en el primer semestre



Argentina alcanzó un récord histórico de visitantes provenientes de países no limítrofes durante el primer semestre de 2026. Según datos oficiales, arribaron 1.434.001 turistas, la cifra más… pic.twitter.com/lw4w43I7Sa — ANDigital (@ANDigitalOK) July 23, 2026

Caída en el turismo emisivo y destinos elegidos

Durante el primer mes de la temporada invernal, se movilizaron un total de 925,9 miles de visitantes residentes hacia el extranjero por todas las vías internacionales. De este universo, 501,9 miles correspondieron a turistas residentes(personas que pernoctaron fuera del país), mientras que 424,0 miles fueron excursionistas.

Al analizar los destinos preferidos por los argentinos que viajaron fuera del país:

Europa lideró las preferencias concentrando el 17,4% de las salidas.

Los países que integran el bloque Resto de América se ubicaron en segundo lugar con el 17,0%.

Brasil ocupó el tercer puesto con el 16,8% de las elecciones.

En cuanto a los medios de transporte utilizados para trasponer las fronteras, la vía aérea prevaleció holgadamente con el 62,4% de los viajes. La vía terrestre representó el 30,0%, mientras que los accesos fluviales y marítimos alcanzaron el 7,5%.

El comportamiento del turismo receptivo en junio

A contramano de la retracción en las salidas, los visitantes no residentes que ingresaron a la Argentina sumaron 612,8 miles por el total de los pasos fronterizos. Dentro de este grupo, 329,2 miles revistieron la condición de turistas no residentes y 283,6 miles la de excursionistas.

El flujo de viajeros provenientes de países limítrofes fue fundamental para sostener la actividad, representando el 69,2% del total del turismo receptivo. La nómina de orígenes estuvo encabezada por Brasil con un 30,8% de participación, escoltado por Uruguay con el 14,2% y Chile con el 12,8%. Un 56,5% del turismo receptivo optó por arribar al país mediante vía aérea, mientras que el 31,8% lo hizo por vía terrestre y el 11,7% por vía fluvial o marítima.

Dinámica en Ezeiza y Aeroparque

El comportamiento de la vía aérea internacional mostró señales contrapuestas según el flujo analizado. Por un lado, las llegadas de turistas no residentes alcanzaron las 185,9 miles, marcando un alza interanual del 13,2%. De ese total, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery concentraron el 88,6% de los arribos.

Por otro lado, los embarques de turistas residentes sumaron 313,4 miles de personas, registrando un descenso del 14,6% interanual. Ambas terminales del Área Metropolitana de Buenos Aires canalizaron el 81,5% de las partidas al exterior. Con estas cifras, el saldo negativo exclusivo de la vía aérea se ubicó en 127,5 miles de turistas.

Finalmente, los datos específicos de la ETI para Ezeiza y Aeroparque arrojaron un total de 164,6 miles de arribos de extranjeros (50,0% del total nacional) y 255,4 miles de salidas de residentes (50,9% del total nacional), determinando un déficit neto de 90,8 miles de viajeros en los dos principales aeropuertos del país.