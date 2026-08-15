“Un pobre imbécil”: Alberto Fernández cruzó a Javier Milei por su gestión

El expresidente Alberto Fernández reapareció en la escena política con fuertes declaraciones en una entrevista concedida al diario uruguayo El País. Durante la conversación, el exmandatario lanzó duras críticas contra la figura de Javier Milei, acusó al Poder Judicial de persecución política y analizó el impacto del rumbo económico en el país.

"A ese personaje, los medios de comunicación le dieron un espacio abrumador, quisieron convertirlo en un estadista y es un pobre imbécil que dice cosas que yo creo que tiene un problema psiquiátrico, quiero serte sincero", afirmó Fernández de manera textual. En esa misma línea, sugirió que el actual jefe de Estado padece de sus facultades mentales y sostuvo que la prensa validó afirmaciones falsas desde el inicio de su mandato, al tiempo que acusó a Milei de cometer plagio en sus publicaciones y utilizar inteligencia artificial para redactar sus artículos.

Críticas al balance económico y al costo del ajuste

Milei fue a Brasil a gritar como un energúmeno reclamando ver a un golpista preso.

Yo fui a Curitiba reclamando la libertad de un inocente.

Hoy @LulaOficial es Presidente de Brasil y Bolsonaro está preso por promover un golpe de Estado.

Insultar al presidente de un país hermano y… pic.twitter.com/mweG2xRUTv — Alberto Fernández (@alferdez) July 26, 2026

En cuanto a la situación del país, el expresidente analizó la evolución de la economía bajo la actual administración. Si bien Alberto Fernández reconoció que los índices de inflación mostraron una desaceleración en los últimos meses, argumentó que esa baja se logró mediante un costo social y productivo incalculable.

Según las cifras señaladas por el exjefe de Estado durante la entrevista, las políticas oficiales provocaron el cierre de más de 28.000 empresas y dejaron a más de 300.000 familias en la calle en lo que va de la gestión. Para Fernández, la orientación económica del Gobierno afecta de manera directa al entramado PyME y al empleo formal en todo el territorio nacional.

#Justicia ⚖️🚨 Alberto Fernández, más cerca de ir a juicio oral por violencia de género



La Cámara Federal rechazó el planteo del expresidente Alberto Fernández para anular la causa por violencia de género iniciada por Fabiola Yañez. Aunque ordenó producir nuevas medidas de… pic.twitter.com/ERDC5oFB7T — ANDigital (@ANDigitalOK) July 9, 2026

Situación judicial, denuncias de "Lawfare" y defensa de su inocencia

Otro de los tramos centrales del reportaje estuvo enfocado en los frentes judiciales que enfrenta el exmandatario, entre los cuales se destacan la causa de los seguros y la denuncia por violencia presentada por Fabiola Yañez. Al respecto, Fernández se declaró "completamente inocente" y enfatizó su postura de transparencia durante su paso por la Casa Rosada.

"Yo no me llevé del Estado ni una lapicera", aseveró el exjefe de Estado, al tiempo que acusó a la Justicia Federal de estar "colonizada por los sectores conservadores" con el objetivo de perseguir al peronismo. Asimismo, denunció haber sido víctima de un proceso de "cancelación" social y mediática tras finalizar su mandato, lo que —según explicó— le quitó las fuerzas durante un año y medio para dar su versión de los hechos.

Cruce geopolítico por Brasil y las relaciones con Lula da Silva

La política exterior y las relaciones regionales también formaron parte de los cuestionamientos dirigidos hacia la gestión de Javier Milei. Fernández fustigó al actual presidente por sus intervenciones en la política interna de Brasil y sus críticas hacia el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

El expresidente cuestionó que Milei haya viajado a territorio brasileño a defender al expresidente Jair Bolsonaro —a quien calificó de "golpista"— mientras insultaba a Lula da Silva. Fernández contrastó esa conducta con su propia visita a Lula cuando este se encontraba detenido en Curitiba, asegurando que en su caso acudió a "reclamar la libertad de un inocente".

La comparación entre Mauricio Macri y Javier Milei

Consultado sobre cuál de las dos gestiones consideraba peor para el país, Alberto Fernández evitó inclinarse por una opción en particular y sostuvo que ambas comparten una figura clave: el ministro de Economía, Luis Caputo.

Para el exmandatario, tanto en el gobierno de Mauricio Macri como en el de Milei, la conducción económica de Caputo provocó "el mismo daño". Al evaluar ambos períodos, el expresidente sintetizó la comparación como una elección "entre lo malo y lo peor", cerrando así un exhaustivo repaso de la coyuntura política argentina.