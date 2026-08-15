La FAM repudió las críticas de Javier Milei a Lula da Silva: “Exporta vergüenza”

La Federación Argentina de Municipios (FAM), entidad que preside el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, expresó su más firme repudio ante los recientes agravios pronunciados por el presidente Javier Milei contra el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. A través de un pronunciamiento oficial, la organización que reúne a jefes comunales de todo el país cuestionó con dureza el accionar de la Casa Rosada y advirtió sobre las consecuencias diplomáticas y comerciales de la escalada verbal.

"Una vez más, el presidente Milei exporta vergüenza. Esta vez, hacia Brasil, un país hermano con el que la Argentina ha construido una relación histórica basada en el respeto, la cooperación y la integración", manifestaron desde la FAM en el inicio del documento. Según señalaron los jefes comunales, la postura del jefe de Estado representa un "grave deterioro de la imagen internacional" argentina y un retroceso en el proceso de integración regional.

Brasil merece respeto. La hermandad entre nuestros pueblos también 🇧🇷🫶🏼🇦🇷



La FAM expresa su más enérgico repudio a los agravios proferidos por el presidente Javier Milei contra @LulaOficial.



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El impacto económico del cruce con el principal socio del Mercosur

Más allá del plano puramente diplomático, el comunicado de la entidad que conduce Fernando Espinoza puso especial énfasis en el perjuicio que esta tirantez genera para la economía nacional. La organización remarcó la importancia estratégica que posee el gigante sudamericano en materia de intercambio bilateral, empleo y desarrollo industrial.

Al respecto, la conducción de los municipios subrayó que la hermandad entre ambas naciones trasciende los gobiernos de turno:

Socio estratégico: Se recordó que Brasil es el principal destino de exportaciones y socio comercial clave dentro del Mercosur .

Riesgo productivo: Advirtieron que las "provocaciones diplomáticas" ponen en peligro inversiones , envíos al exterior y fuentes de trabajo en las distintas regiones del país.

Integración: Afirmaron que el vínculo está respaldado por "millones de ciudadanos que todos los días construyen un destino compartido".

Críticas a la figura presidencial y disculpas oficiales a Brasil

En otro tramo de la declaración, la Federación Argentina de Municipios calificó los dichos de Javier Milei como una "barbaridad política e institucional". Para los intendentes, el uso de agresiones verbales por parte del Poder Ejecutivo invalida la posición internacional del país y compromete la estabilidad de los acuerdos bilaterales de largo plazo.

"Cuando un jefe de Estado reemplaza el diálogo por el insulto, no habla en nombre de la grandeza de una Nación: degrada la palabra presidencial y compromete los intereses permanentes de la República. Como enseña la historia, el insulto siempre habla más de quien lo pronuncia que de quien lo recibe", sentenció el documento difundido en las últimas horas.

Finalmente, los intendentes formalizaron su respaldo institucional al presidente de la República Federativa del Brasil: "La FAM expresa su solidaridad con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y hace llegar sus más sinceras disculpas al pueblo brasileño". Con un mensaje enfocado en la "Patria Grande" y la justicia social, concluyeron afirmando que las posiciones del Gobierno actual no reflejan el sentir mayoritario del pueblo argentino y que la relación bilateral "merece estadistas, no provocadores".