ATE confirmó un paro nacional con marcha a Economía: cuándo es la medida

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó la realización de un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía para el próximo lunes 3 de agosto. La jornada de protesta busca visibilizar la pérdida del poder adquisitivo en el sector público, exigir un aumento salarial de emergencia y frenar el vaciamiento de organismos nacionales.

La fecha del reclamo fue resuelta en una reunión de la Conducción Nacional realizada en el Hotel Quagliaro. Al coincidir con el reinicio del ciclo lectivo tras las vacaciones de invierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en varias provincias, desde el gremio evaluaron confluir en las calles junto al sindicato docente CTERA.

Las duras críticas de Rodolfo Aguiar al Gobierno nacional

ÚLTIMO MOMENTO!!

ATE DEFINIÓ UN PARO NACIONAL CON MOVILIZACIÓN A ECONOMÍA PARA EL 3 DE AGOSTO POR AUMENTO SALARIAL Y CONTRA EL VACIAMIENTO DEL ESTADO!!



LOS SALARIOS DE LOS ESTATALES TENDRÍAN QUE SER MÁS DEL DOBLE DE LO QUE SON AHORA!!



Al recorte aplicado en la paritaria de más… pic.twitter.com/Kt8fAzB2EU — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) July 27, 2026

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, fue contundente respecto de la situación económica que atraviesan los empleados públicos. “Los salarios de los estatales tendrían que ser más del doble de lo que son ahora. Al recorte aplicado en la paritaria de más del 45% hay que agregar que los servicios públicos aumentaron en más de un 900%”, cuestionó el dirigente, al tiempo que apuntó contra la paritaria acordada por UPCN.

Asimismo, Rodolfo Aguiar advirtió sobre el creciente nivel de endeudamiento entre las familias del sector y lanzó duras críticas a la gestión del presidente Javier Milei: “Están dadas todas las causales para avanzar institucionalmente en su destitución. Es una premisa falsa la de que quieren destruir el Estado; hoy el Estado está presente pero para garantizar los intereses de los grandes grupos económicos”.

Inflación, caída del salario y próximas movilizaciones

Según los datos relevados por el sindicato, en lo que va del primer semestre del año los incrementos en la Administración Pública Nacional sumaron un 12,9%, frente a una inflación acumulada del 16,9% en el mismo período. En el acumulado de la actual gestión, la pérdida del poder adquisitivo ronda el 45% ante subas en las tarifas que superan el 919%.

Además del paro del 3 de agosto y la defensa de las cajas de jubilaciones provinciales, el gremio ratificó que se sumará a la Jornada Nacional de Lucha el 7 de agosto, fecha en que se realiza la marcha de San Cayetano por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo.