Nació la Liga de Intendentes: el peronismo bonaerense suma una cuarta fuerza rumbo a 2027

Una nueva corriente política irrumpió en el escenario de la Provincia de Buenos Aires: la Liga de Intendentes Peronistas. Se trata de un bloque de once jefes comunales con fuerte peso territorial que busca constituirse como una cuarta fuerza del peronismo bonaerense, compartiendo mesa de discusión con el Movimiento Derecho al Futuro (kicillofismo), La Cámpora y el Frente Renovador.

La presentación del espacio se concretó este lunes durante una reunión de casi tres horas en la Gobernación bonaerense junto al gobernador Axel Kicillof y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. La cumbre funcionó como un claro gesto de reconocimiento político hacia el nuevo armado de cara a las elecciones 2027.

Quiénes integran la nueva Liga de Intendentes

El espacio está conformado por una alianza de dirigentes del conurbano, el interior y la costa atlántica:

Federico Otermín (Lomas de Zamora)

Federico Achával (Pilar)

Gastón Granados (Ezeiza)

Nicolás Mantegazza (San Vicente)

Mariel Fernández (Moreno)

Gustavo Menéndez (Merlo)

Federico Susbielles (Bahía Blanca)

Marisa Fassi (Cañuelas)

Juan Pablo García (Dolores)

Juan de Jesús (La Costa)

Hernán Arranz (Monte Hermoso)

El origen de este armado se remonta al denominado “Grupo AFA”, integrado inicialmente por Otermín, Achával, Granados y Mantegazza. Tras sucesivas reuniones, el grupo se amplió incorporando a otros jefes comunales de relevancia, entre los que se destaca la suma de Mariel Fernández. Desde el espacio adelantaron que mantienen conversaciones con otros intendentes para seguir ampliando su volumen político.

Sucesión de Axel Kicillof y estrategia electoral rumbo a 2027

Aunque la Liga de Intendentes aclaró que no busca una ruptura sino fomentar el diálogo, la aparición del bloque está ligada a las discusiones por el recambio generacional y la sucesión en la Gobernación bonaerense. Dirigentes como Federico Otermín, Federico Achával y Nicolás Mantegazza se perfilan como referentes con proyección provincial para encarar el armado del oficialismo.

Durante el encuentro con Axel Kicillof, los intendentes plantearon avanzar en una "división de tareas" interna que permita construir una propuesta competitiva para ganar tanto la Provincia de Buenos Aires como el gobierno nacional en 2027.

Preocupación por el impacto del ajuste nacional en los municipios

Además del armado electoral, la agenda de la reunión incluyó un exhaustivo diagnóstico sobre la situación económica y social de los distritos. Los jefes comunales expresaron su preocupación por los efectos del ajuste del Gobierno nacional, señalando el aumento de la demanda de asistencia social, la precarización laboral y el crecimiento del desempleo en los municipios.

Con esta "formación inicial", la Liga de Intendentes busca garantizar un lugar clave en la mesa donde se tomarán las grandes decisiones políticas y electorales del peronismo en los próximos meses.