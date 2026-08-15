Un ex FMI dijo que “la visita de Georgieva es de relaciones públicas, no de negociación”

El exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Claudio Loser, se refirió al desembarco en Argentina de la titular del organismo crediticio, Kristalina Georgieva, una “visita de relaciones públicas con un cliente, entre comillas, que es el más importante, el principal deudor”, esgrimió.

“El Fondo considera que las cosas están bien. Esto es de apoyo a Milei y no un viaje de negociación, a mi juicio”, reforzó el economista en declaraciones a Perfil Radio.

En este sentido, consignó que “el hecho de que vaya a Vaca Muerta indica que hay mucho de eso, que está mirando la realidad argentina más allá de los papeles. Así que es fundamentalmente de apoyo”.

Thank you, President @JMilei for a productive discussion on Argentina’s progress and the road ahead. Sustaining reforms, strengthening stability, and unlocking investment will be key to driving growth and creating more opportunities for the Argentine people. pic.twitter.com/hJOY525ys2 — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) July 27, 2026

“Por supuesto, van a hablar del programa. Supongo que hay algunos elementos que le pueden preocupar, aunque no son tan claros, pero fundamentalmente es de relaciones públicas, de apoyo a Milei y probablemente un poco de análisis o reuniones con gente, ya sea del empresariado y de los sindicatos. Así es como lo veo”, resumió Loser.