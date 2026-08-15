El PRO rechazó la reelección indefinida de intendentes: “Retroceso para la democracia”

El PRO bonaerense salió a rechazar enfáticamente el pedido del gobernador Axel Kicillof para que la Legislatura habilite el tratamiento de la reelección de los intendentes y recordó que ese límite había sido un logro durante la gestión de María Eugenia Vidal.

“Rechazamos de plano este nuevo intento del kirchnerismo de derogar el límite a las reelecciones en la provincia. Volver a los cargos eternos es un retroceso para la democracia bonaerense”, planteó la fuerza amarilla a través de un comunicado titulado “no vamos a permitir que la Provincia vuelva atrás”.

Asimismo, recordó que “el límite a la reelección indefinida fue un logro de todos en 2016, durante la gestión de María Eugenia Vidal. No fue la ley de un partido: la acordaron fuerzas distintas para ponerle un freno a la concentración de poder”.

NO VAMOS A PERMITIR QUE LA PROVINCIA VUELVA ATRÁS.



Desde el PRO de la Provincia de Buenos Aires rechazamos de plano este nuevo intento del kirchnerismo de derogar el límite a las reelecciones en la provincia. Volver a los cargos eternos es un retroceso para la democracia… pic.twitter.com/KL81Mnv18i — PRO Buenos Aires (@probuenosairesp) July 27, 2026

“Hoy Kicillof quiere dar marcha atrás para blindar a su tropa de intendentes y sostener su fantasía presidencial. Le importa su armado para 2027, no la calidad institucional ni los bonaerenses”, fustigó el partido macrista.

Finalmente, di cuenta que “los límites a la reelección no proscriben a nadie: son una regla pareja para todos, que impide que el poder se vuelva propiedad de unos pocos. La Provincia no necesita menos democracia. Necesita calidad institucional y mejor gestión”.