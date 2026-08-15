La Plata al 100 %: Se Va el Camello abre el festejo de Cruzando el Charco

Cruzando El Charco tiene todo listo para celebrar sus 14 años de historia con un show muy especial. La cita es este sábado 1 agosto en el microestadio Atenas de La Plata, la ciudad que los vio nacer y crecer.

El show en el gimnasio de Avenida 13 será mucho más que un aniversario: será el reencuentro de la banda con su lugar natal, en un momento clave de su carrera. Además, el grupo invitado para abrir la velada será Se Va el Camello, contemporáneos en la ruta y surgidos del mismo ecosistema de las adyacencias de la Plaza Rocha.

Así, después de años de giras, discos y escenarios emblemáticos, Cruzando El Charco vuelve a La Plata para celebrar junto a su público 14 años de música, emociones y canciones que acompañaron distintas generaciones.

La celebración tiene un condimento especial: Cruzando El Charco confirmó que no realizará shows en la Ciudad de Buenos Aires durante este año, por lo que la fecha del 1 de agosto en Atenas será una oportunidad única para ser parte de este festejo tan esperado.

SE VIENEN LOS 14 AÑOS! 🎂

El 1 de Agosto en Atenas - La Plata pic.twitter.com/qpxQ2hQ4i3 — Cruzando el Charco (@ElCharcoLaPlata) July 14, 2026

Aún queda un remanente de entradas, disponibles a través de sistema Livepass y en la boletería del Teatro Ópera, calle 58 entre 10 y 11 (cuatro cuotas sin interés comprando con tarjetas del Banco Provincia).

Nueva etapa

Cabe destacar que este concierto marcará el comienzo de una nueva etapa artística, ya que será previo al lanzamiento del próximo disco de estudio de Cruzando, previsto para finales de este año.

Con nuevas canciones en camino y una identidad musical en constante crecimiento, la banda de Fran Lago continúa consolidándose como una de las propuestas más fuertes del rock argentino actual.

El 1 de agosto, Atenas será escenario de una noche cargada de emoción, historia y futuro, donde Cruzando El Charco celebrará su recorrido mirando hacia lo que viene.