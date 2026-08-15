Aumentan las cuotas de colegios privados en Provincia: los topes máximos por nivel educativo

La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires autorizó oficialmente este martes 28 de julio un nuevo aumento escalonado en las cuotas de los colegios privados que reciben subvención estatal. El ajuste sumará un 8,1% acumulado para el próximo bimestre de agosto y septiembre.

El incremento alcanza a todos los establecimientos de gestión privada que cuentan con aporte del Estado bonaerense (que varía entre el 40% y el 100%) en los niveles inicial, primario, secundario, técnico y superior.

Cronograma de aumentos: cómo se aplicarán los incrementos

La actualización arancelaria se trasladará a las facturas que reciben las familias según el siguiente esquema:

Agosto: incremento del 5,5% .

Septiembre: incremento del 2,5% adicional.

El porcentaje acumulado del 8,1% responde al impacto de la base de cálculo aplicada sobre el primer tramo del ajuste.

Aranceles y topes máximos: cuánto costará la cuota según el nivel

Los montos máximos permitidos por la gestión provincial varían en función del nivel educativo y la proporción de subsidio que percibe cada colegio:

Nivel Inicial y Primario

Agosto: cuotas de entre $37.150 (100% de subsidio) y $167.990 (40% de subsidio).

Septiembre: los valores se moverán en un rango de entre $38.070 y $172.180.

Secundaria

Agosto: montos desde $40.960 hasta $218.290 .

Septiembre: topes de entre $41.980 y $223.740.

Secundaria Técnica, Agraria y Especializada en Arte

Agosto: escalas de entre $47.220 y $249.820 .

Septiembre: aranceles de entre $48.400 y $256.060.

Nivel Superior