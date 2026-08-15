Intoxicación masiva en Coronel Pringles: la investigación avanza entre la incertidumbre y una pregunta clave

La intoxicación alimentaria que sacudió a Coronel Pringles durante el último fin de semana continúa envuelta en interrogantes. Aunque el cuadro sanitario se encuentra controlado y la mayoría de los afectados evolucionó favorablemente, la investigación apenas comienza y busca responder la pregunta que hoy preocupa a toda la comunidad: ¿qué falló para que un evento organizado con fines solidarios terminara con decenas de personas enfermas?

En diálogo con ANDigital, el secretario de Salud del municipio, Luis González Estevarena, confirmó que los estudios realizados apuntan a una infección por salmonella, aunque aclaró que todavía resta conocer la tipificación definitiva de la bacteria y los resultados de los análisis bromatológicos sobre los alimentos secuestrados.

#CoronelPringles 🚨🤢 Investigan intoxicación masiva tras un evento solidario: sospechan de un brote de salmonella



Las autoridades sanitarias comunales investigan un presunto brote de salmonella en la ciudad de Coronel Pringles luego de que más de medio centenar de personas… pic.twitter.com/uTVGOAPeP0 — ANDigital (@ANDigitalOK) July 27, 2026

Una investigación que no admite apresuramientos

El funcionario fue enfático al remarcar que cualquier conclusión anticipada sería irresponsable.

Explicó que la contaminación pudo haberse producido en distintos momentos de la cadena alimentaria y que todas las hipótesis permanecen abiertas. Desde una eventual contaminación cruzada durante la manipulación de los alimentos hasta algún otro factor que todavía debe establecerse científicamente, ninguna posibilidad fue descartada.

"Tenemos que determinar fehacientemente qué pasó y brindar una información precisa", sostuvo, al tiempo que pidió evitar especulaciones mientras avanzan los estudios de laboratorio.

González Estevarena recordó además que tanto la familia organizadora del evento como el comercio involucrado merecen el mismo respeto durante la investigación, ya que ambos resultaron seriamente perjudicados por un episodio que nadie esperaba.

La trazabilidad, en el centro de la pesquisa

Las tareas de Bromatología se concentran ahora en reconstruir todo el recorrido de los alimentos, desde su origen hasta el momento en que fueron consumidos.

Las autoridades retiraron los pollos remanentes y otros productos servidos durante el almuerzo solidario para someterlos a distintos análisis, mientras que también se realizaron coprocultivos a pacientes afectados para identificar con precisión el agente responsable del brote.

En paralelo, la responsable del área de Epidemiología de la Región Sanitaria I, Jorgelina Scuffi, confirmó que la investigación epidemiológica continúa en marcha y advirtió que aún siguen registrándose personas con síntomas, por lo que el número de afectados podría incrementarse a medida que avance el relevamiento.

La especialista aclaró que algunas personas debieron ser internadas por cuadros de deshidratación, aunque destacó que no se registraron casos graves y que la mayoría de los pacientes ya recibió el alta médica.

Cuando un gesto solidario termina convertido en preocupación colectiva

Lo ocurrido excede la búsqueda de responsabilidades. La venta de pollos había sido organizada para recaudar fondos destinados al tratamiento médico de una niña, una iniciativa que movilizó a vecinos y voluntarios. Sin embargo, el brote alimentario transformó aquella jornada solidaria en un episodio que hoy mantiene en vilo a la comunidad.

Mientras tanto, las redes sociales comenzaron a convertirse en escenario de acusaciones, versiones y búsqueda de culpables, una situación que las propias autoridades intentan desalentar hasta que existan resultados científicos concluyentes.

El propio secretario de Salud dejó un mensaje que resume el espíritu con el que se intenta atravesar esta situación: "Lo importante no es buscar culpables, sino encontrar qué ocurrió para que no vuelva a repetirse".

Ahora resta esperar que los análisis de laboratorio aporten la respuesta definitiva. La gran incógnita sigue siendo la misma: ¿en qué momento de la cadena alimentaria se produjo la contaminación que convirtió un acto de solidaridad en uno de los episodios sanitarios más graves que recuerde Coronel Pringles?