Abuso de venta libre: farmacéuticos advierten que “el medicamento no es un bien de consumo, es un bien social”

La titular del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, Alejandra Gómez, objetó la disposición de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) que autorizó la venta libre de diez grupos medicamentos y denunció que el Gobierno de Javier Milei considera a los fármacos como un bien de consumo más.

“Esto se suma a otros medicamentos que ya habían pasado a venta libre en 2024”, expresó la referente sectorial, para luego dar cuenta que preocupa “no sólo la cantidad, sino que se habla de las drogas como si, por ser de venta libre no tuviera ni contraindicaciones, ni reacciones adversas. Ese es el primer error”.

Banalización de la salud

Asimismo, puso de relieve que todas estas decisiones se toman en coincidencia con la aparición de “un anteproyecto de ley que habla de la venta de los medicamentos de venta libre fuera de las farmacias”.

En ese marco, resaltó la “preocupación” que tiene la comunidad profesional por estas disposiciones porque “se habla del medicamento como un bien de consumo y no como un bien social al que hay que garantizar su acceso. Y por lo tanto, ahí es el Estado quien debe hacerlo”.

“Evitar controles no va a favorecer la seguridad ni del paciente, ni del medicamento y por lo tanto no tiene ningún sentido”, alertó Gómez en declaraciones a Radio Provincia.

En igual tono, evaluó que el argumento esgrimido de que podrían bajar los precios podría ser porque “salen de las coberturas de las obras sociales y prepagas”, pero alertó que eso tiene su contrapartida, porque “el paciente o afiliado deja de tener cobertura y lo va a tener que pagar de su bolsillo”.

El vital rol farmacéutico

Desde hace más de 30 años, en nuestro rol de profesionales de la salud garantizamos con nuestra presencia que los medicamentos sean seguros para el paciente” controlando la “cadena de distribución desde su salida de los laboratorio hasta su llegada a las farmacias. Y además en la dispensan ofrecemos asesoramiento”, recordó.

Finalmente, informó que “las farmacias no son quienes ponen el precio, sino que cuando lo reciben de las droguerías ya vienen con un precio y un margen. Y además aportamos al sistema de salud porque terminamos financiando a las obras sociales que pagan mucho más tarde”.