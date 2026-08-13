Lula rechazó la “payasada” de Milei: “Yo amo Argentina, no va a cambiar por culpa de esa cosa”

El presidente de Brasil, Lula da Silva, le contestó a su par argentino, Javier Milei, quien lo había insultado durante su disertación en la convención de derecha del fin de semana en respaldo a la postulación presidencial de Flávio Bolsonaro.

“Ustedes vieron la payasada (pacotada es la palabra que utilizó en portugués) que vino a hacer el presidente de la Argentina”, graficó el líder del PT.

De todos modos, fue tajante en su réplica: “Yo amo la Argentina y no va a cambiar eso por culpa de esa cosa. Mientras yo sea presidente nadie de afuera podrá interferir en las elecciones brasileñas”.

É uma honra caminhar ao lado do PSB nessa jornada em defesa da democracia e de um Brasil mais justo, desenvolvido e com oportunidades para todos.



Nossa aliança é construída com diálogo, respeito e compromisso com o povo brasileiro. Seguiremos unidos, somando forças para fazer o… pic.twitter.com/3zfRVIAZpY — Lula (@LulaOficial) July 30, 2026

Las declaraciones del mandatario fueron durante una convención en Brasilia del Partido Socialista Brasileño, en la que formalizó su candidatura a la reelección presidencial.

Los dichos de Milei

En San Pablo, el líder libertario llamó “ladrón” y “presidiario”, sin nombrarlo, a Lula y “basura calva” al juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, quien le negó la posibilidad de visitar en prisión domiciliaria al expresidente de derecha Jair Bolsonaro, padre de Flávio.

El mandatario argentino también advirtió en el acto sobre “el riesgo Lula” y llamó al pueblo a salir del “sometimiento al zurdo”.

El ninguneo

Cabe resalta que Lula dijo también el domingo en un acto con sindicalistas que seguirá gobernando “sin injerencia de nadie” porque “en Brasil no se acepta que nadie meta la nariz donde no es llamado”.

En tanto, el lunes fue consultado por periodistas sobre cómo recibió los dichos de su par argentino y contestó con ironía: “¿Quién es ese tipo?”.

