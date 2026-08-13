Esteban Bullrich cruzó a Milei por el decreto sobre extranjeros: “Es la estupidez más grande del 2026”

El exsenador nacional por el PRO, Esteban Bullrich, lanzó una durísima crítica contra el presidente Javier Milei a raíz de la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026. La norma modifica el régimen migratorio argentino para permitir la expulsión o el rechazo de ingreso al país de ciudadanos extranjeros que emitan expresiones consideradas de odio o agraviantes hacia los símbolos patrios.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Bullrich cuestionó la coherencia ideológica del Poder Ejecutivo al restringir el acceso basándose en opiniones o declaraciones públicas.

El Presidente libertario, el faro de la libertad de occidente, firmando un decreto para echar o no permitir la entrada al país de personas por sus opiniones en contra de la Argentina, es la estupidez más grande del 2026. — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) July 30, 2026

La postura de Bullrich rápidamente generó un fuerte impacto dentro del arco político y cosechó el respaldo de legisladores como Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), sumando un nuevo foco de tensión con la oposición.

De qué trata el DNU 681/2026 y el alcance de las restricciones

El Poder Ejecutivo oficializó la medida tras denunciar una presunta "campaña internacional anti-Argentina", la cual cobró visibilidad en redes sociales tras la realización del Mundial de Fútbol 2026.

El texto del DNU modifica sustancialmente la Ley de Migraciones N° 25.871 e introduce como causal para prohibir el ingreso, cancelar residencias temporales o tramitar la expulsión de extranjeros las manifestaciones —de forma oral o escrita— que contengan mensajes de odio contra el pueblo argentino o constituyan ultrajes a los símbolos patrios.

#Decreto 🇦🇷🛂 El Gobierno impedirá el ingreso y expulsará del país a extranjeros que expresen odio contra Argentina



El Gobierno nacional anunció una modificación de la Ley de Migraciones mediante un DNU para impedir el ingreso al país y habilitar la expulsión de extranjeros que… pic.twitter.com/BcImxSMgBo — ANDigital (@ANDigitalOK) July 30, 2026

A pesar de los cuestionamientos por posible censura, la normativa oficial incluye un apartado de excepciones formales donde se explicita que la restricción excluye al disenso ideológico y a las críticas políticas o académicas, resguardadas por la Constitución Nacional.

Control constitucional y el rol del Congreso

Para su implementación efectiva, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aclaró que la aplicación de las expulsiones requerirá de una articulación de criterios con el Poder Judicial para evaluar cada caso concreto.

Asimismo, al tratarse de un DNU, la medida ingresó a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su análisis legislativo. Desde bloques opositores y fuerzas de izquierda adelantaron su rechazo, advirtiendo que la norma bordea la inconstitucionalidad debido a que el concepto de "mensajes de odio" carece de una tipificación precisa dentro del Código Penal y podría prestarse a una libre interpretación del Gobierno de turno.