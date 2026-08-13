Luis Caputo habló de la “reforma más importante de los últimos 100 años”

El ministro de Economía, Luis Caputo, no ocultó su satisfacción por el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, anunciado en cadena nacional por el presidente Javier Milei.

“‘Es un momento refundacional del país, Toto’. Me acaba de mandar un gobernador. Coincido, la reforma más importante los últimos 100 años”, resumió el funcionario a través de un posteo en redes sociales.

“Es un momento refundacional del país, Toto”. Me acaba de mandar un gobernador. Coincido, la reforma más importante los últimos 100 años! 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 31, 2026

En tanto, el diputado nacional de La Libebartad Avanza, Damián Arabia, expresó: “20 dígitos perdió nuestra moneda. Esta reforma que propone Javier Milei de la carta orgánica del Banco Central, que es la más importante en 91 años, es para cuidar el ahorro y el ingreso de los argentinos”.

20 dígitos perdió nuestra moneda. Esta reforma que propone @JMilei de la carta orgánica del Banco Central, que es la más importante en 91 años, es para cuidar el ahorro y el ingreso de los argentinos. pic.twitter.com/y7UfeKKLsG — DAMIÁN ARABIA (@DamianArabia) July 31, 2026

En igual tenor se pronunció su par Karen Reichardt, quien citó a Milei al dar cuenta que “frente a esta pasión expropiatoria de la alta política, decidimos poner fin a 91 años de historia y me reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina en base a cinco premisas fundamentales”.

“Argentina volverá a ser potencia”, sentenció la legisladora oficialista.

Los ejes de la Reforma de la Carta Orgánica

La iniciativa introduce cambios estructurales en el funcionamiento, las competencias y la autonomía del organismo:

Mandato único: Se establece que la misión prioritaria y exclusiva del Banco Central será preservar el valor de la moneda y combatir la inflación, eliminando funciones vinculadas al fomento del empleo o el desarrollo social.

Prohibición de emisión: Queda explícitamente prohibido emitir dinero para financiar de manera directa o indirecta el déficit del Tesoro Nacional.

#CadenaNacional 🏦⚖️ Reforma del BCRA: Milei anunció penas de cárcel para quienes financien el déficit



El presidente Javier Milei presentó una profunda reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y anunció que impulsará penas de prisión para quienes autoricen o ejecuten el… pic.twitter.com/ajXpLEGLtx — ANDigital (@ANDigitalOK) July 31, 2026

Eliminación de letras y utilidades contables: Se elimina el uso de letras intransferibles para asistir al Estado y se impide la distribución de utilidades que no provengan de ganancias operativas reales.

Independencia institucional: Se endurecen los requisitos para remover al presidente y al directorio del BCRA, requiriéndose el aval de mayorías especiales en el Congreso para evitar destituciones discrecionales del Poder Ejecutivo.