Sindicatos Unidos denuncia al Gobierno ante la CIDH por la “reforma laboral regresiva”

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) presentará una denuncia internacional contra el Estado argentino este martes 4 de agosto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington DC, capital de Estados Unidos, por las “consecuencias nocivas de la reforma laboral para los derechos al trabajo, a trabajar en condiciones dignas y satisfactorias, a la huelga y a la libertad sindical".

El FreSU dispondrá de 20 minutos para hacer su acusación y fundamentar su denuncia, y luego la representación del Estado argentino contará con otros 20 minutos para efectuar su defensa. Seguidamente, se pasará a la instancia de derecho a réplica para responder a los dichos de las respectivas contrapartes.

“Esta audiencia tiene una importancia trascendental para el movimiento obrero porque permitirá poner al Estado argentino bajo la lupa internacional. Es el primer paso del sistema interamericano para proteger derechos cuando la Justicia local no funciona”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

“Es una audiencia que generará una importante presión política ya que obliga al Estado argentino a explicar lo que hizo. Se trata de una instancia que puede obligar al Gobierno a reparar y cambiar políticas públicas”, agregó el referente estatal.

La audiencia del Frente que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros, Molineros y decenas de organizaciones de todas las centrales obreras de enmarca en el 196º Período de Sesiones Ordinarias del organismo internacional y se realizará el 4 de agosto a partir de las 15 horas de la República Argentina (14 hora local) y tendrá una duración de 1 hora y 20 minutos. La denuncia se realizará en conjunto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPreBA).

Allí expondrán los secretarios generales Rodolfo Aguiar (ATE), Pablo Biró (APLA), Clara Chevalier (Conadu), el secretario adjunto de Sipreba, Francisco Rabini, representantes de la Asociación de Abogados Laboralistas (Mariana Amartino y Matías Cremonte) y de la ANJUT (Asociación Nacional de Jueces del Trabajo), presidida por Juan Orsini.

La audiencia se realizará bajo modalidad mixta (presencial y virtual), y podrá verse a través del canal de YouTube de la CIDH.

¿Qué dice la solicitud de la audiencia sobre el impacto de la reforma laboral?

---) Que la reforma laboral “desplaza al Estado de su rol como árbitro entre el capital y el trabajo, en perjuicio de la parte más débil de la relación laboral, y en beneficio de la más fuerte”.

---) Que “la ley retrocede fuertemente en el reconocimiento y goce de los derechos laborales históricamente amparados por las leyes argentinas”.

---) Que “restringe arbitrariamente la huelga y la libertad sindical”.

---) Que “deja aún más desprotegidas a las mujeres y las/os trabajadores informales, y desmantela el sistema administrativo de control de las conductas antisindicales de las empresas, así como de sus incumplimientos laborales y fiscales”

---) Que “el proceso de reformas encarado por el Gobierno combina el shock con la represión”.

---) Que “las fuerzas de seguridad fueron volcadas a las calles con un único objetivo: evitar la manifestación popular e intimidar a quienes disienten”.

---) Que las represiones a las movilizaciones tuvieron “un ensañamiento especial respecto de las y los trabajadores de prensa y las personas mayores”.