Santilli pidió la renuncia de Villarruel: “Que arme su proyecto y que compita”

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, pidió la renuncia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, luego de sus nuevas declaraciones críticas sobre el presidente Javier Milei.

🗣️ "Que dé un paso al costado": el fuerte mensaje del jefe de Gabinete, Diego Santilli, a Victoria Villarruel.



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“Si hay una persona que no está de acuerdo que dé un paso al costado. Que arme su proyecto y que compita”, bramó el ministro coordinador en declaraciones a Radio Mitre.

Los dichos de Villarruel

Vale reseñar que la número dos del Poder Ejecutivo volvió a criticar a Milei al sostener que siente “genuina preocupación por su estado”.

“Me preocupa profundamente que el Presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior", fue el mensaje completo vertido por la titular del Senado a través de sus redes sociales.

“El Presidente de la Nación no puede haber twitteado semejante estupidez. Si es así que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas por cerebro de microbio Bolukalo”, acotó en referencia a la diputada oficialista Lilia Lemoine,

Arremetida de Santilli

“Si vos sos parte de un Gobierno y estás constantemente atacando al Presidente, tenés que dar un paso al costado”, insistió el titular de le mesa ministerial.

En igual tesitura, consignó que “no se puede estar de un lado y del otro”, al tiempo que aseguró que las diferencias internas terminaron por quebrar cualquier posibilidad de reconstruir el vínculo entre ambos dirigentes.