¿Hay fin de semana largo? El Gobierno confirmó qué pasará con el feriado de agosto

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, ratificó de forma definitiva que el próximo lunes 17 de agosto es feriado nacional inamovible. Al coincidir el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín directamente con el primer día de la semana, las autoridades resolvieron no hacer uso de la facultad de traslado, cerrando la especulación sobre un eventual adelantamiento al viernes previo.

De este modo, quedó formalmente unificado el único fin de semana largo de tres días para el mes de agosto en toda la Argentina, el cual se extenderá desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto inclusive.

El cronograma oficial publicado en Argentina.gob.ar confirma así el esquema de descansos para el octavo mes del año, previo a un mes de septiembre que no contará con ningún feriado nacional.

Alcance, comercios y liquidación de la jornada laboral

Al tratarse de un feriado nacional de cumplimiento obligatorio en todo el territorio argentino, el esquema de funcionamiento de los servicios públicos y la actividad comercial adoptará la modalidad habitual para días festivos:

Administración y servicios: Las escuelas, los bancos y las dependencias públicas de todo el país no brindarán atención al público.

Comercio minorista: Los locales y centros comerciales podrán operar con esquemas reducidos o adaptados según la decisión de cada rubro.

Liquidación de sueldos: Para quienes deban prestar tareas durante la jornada del lunes 17, se aplicará de forma automática lo dispuesto por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), correspondiendo el pago doble (un 100% de recargo sobre la jornada habitual).

Cómo sigue el calendario de feriados en la Argentina

Tras la confirmación del fin de semana largo de agosto, el esquema oficial de descansos fijado por el Ministerio del Interior para el cierre del año contempla las siguientes fechas: