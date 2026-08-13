Cuánto aumentan la luz y el gas desde agosto: oficializaron los nuevos cuadros tarifarios

A través de resoluciones publicadas este viernes 31 de julio en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía de la Nación y el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) oficializaron los nuevos cuadros tarifarios que comenzarán a regir a partir del 1° de agosto de 2026.

Los ajustes estipulados para el octavo mes del año se ubican en promedios moderados con el objetivo de contener la inflación y otorgar previsibilidad a los hogares en pleno periodo invernal:

Servicio de electricidad: Registra una suba promedio general del 1,8% .

Servicio de gas natural: Registra un incremento promedio a nivel nacional del 2,99%.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el impacto en la boleta final de luz determinado por el ENRE será del 1,78% para los usuarios de Edenor y del 1,71% para los de Edesur. La suba responde mayoritariamente al ajuste del Costo Propio de Distribución (CDP), ítem que remunera la operatividad técnica de las empresas.

En el caso del gas, los aumentos afectan tanto a valores fijos como variables según la distribuidora y la categoría de consumo. En el interior del país, para usuarios de distribuidoras regionales como Litoral Gas, se estiman incrementos netos de entre $140 y $900 según el nivel de consumo.

Cuánto costará la luz en el AMBA desde agosto

Los nuevos valores regulados fijados para las dos principales distribuidoras eléctricas del AMBA quedan conformados de la siguiente manera:

Edenor

Cargo fijo mensual: $1.741,12

Cargo variable (por kWh consumido): $70,217

Edesur

Cargo fijo mensual: $1.703,22

Cargo variable (por kWh consumido): $69,759

Cuánto costará el gas según la distribuidora

Para los usuarios de gas de la Región Metropolitana de Buenos Aires, los componentes fijo y variable a partir del 1° de agosto se desglosan según la zona geográfica de prestación:

Metrogas (CABA)

Cargo fijo mensual: $4.350,12

Costo por m³ consumido: $313,08

Metrogas (GBA)

Cargo fijo mensual: $5.023,67

Costo por m³ consumido: $313,08

Naturgy BAN

Cargo fijo mensual: $3.564,75

Costo por m³ consumido: $297,92

Mantenimiento de bonificaciones y subsidios de invierno

Para mitigar el impacto del consumo estacional, las resoluciones oficiales ratificaron la continuidad del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) durante el período de mayor demanda de calefacción:

Descuento en electricidad: Se prorroga la bonificación extraordinaria adicional del 16,59% para bloques de consumo de hasta 300 kWh mensuales.

Descuento en gas natural: Se extiende el descuento extra del 25%, el cual se suma al subsidio estacional ya vigente del 50% para los meses invernales.

Por último, Energía confirmó que mantendrá el esquema de actualización bimestral para compensar las diferencias acumuladas en el precio del gas natural transportado.