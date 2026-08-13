Expresidente del Banco Central advirtió que “se vuelve a la lógica de la convertibilidad”

El expresidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, cuestionó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central anunciada por el presidente Javier Milei y advirtió que el proyecto implica “volver” a las reglas de la “convertibilidad”, con una visión “ultraideológica” que limita las funciones del organismo y condiciona a futuros gobiernos.

“Estoy totalmente en desacuerdo con esta contrarreforma. Básicamente es volver a la carta orgánica de la convertibilidad”, bramó el economista en declaraciones a Radio 10.

En este sentido, consignó que “esto de que un Banco Central solo se tiene que preocupar del tema inflacionario me parece algo muy reduccionista”.

Como contrapunto, recordó que la Reserva Federal de Estados Unidos mantiene un “mandato doble”, orientado tanto a la estabilidad de precios como al empleo.

“Los países a los que mejor les va, que más crecen y menos desempleo tienen, cuentan con un mandato doble. China, Australia, Nueva Zelanda o Uruguay son ejemplos de países con inflación baja y preocupación por el empleo”, explicó Vanoli.

Acto seguido, alertó que un Banco Central podría cumplir con el objetivo de mantener una inflación reducida mientras la economía atraviesa una fuerte crisis social.

“Perfectamente un presidente del Banco Central podría tener una inflación baja, pero un desempleo muy alto y una gran pobreza, y formalmente cumplir con su objetivo”, acotó.

La experiencia de la convertibilidad

El exdirector ejecutivo de la ANSeS vinculó la propuesta oficial con las limitaciones que, según su visión, mostró el régimen de convertibilidad durante la década de 1990.

“La inflación era baja, pero se incubó una crisis productiva y social. Después el Estado y las provincias tuvieron que emitir bonos y cuasimonedas porque no había liquidez”, recapituló.

Además, rechazó la explicación monetarista de la inflación defendida por Milei. “En 2019, al final del Gobierno de Mauricio Macri, hubo emisión cero y la inflación anual fue del 50 %. En la Argentina la inflación es un fenómeno histórico y muy complejo que no depende solamente de la cantidad de dinero”, alegó.

La prohibición de financiar al Tesoro

Otro de los puntos objetados por Vanoli fue la intención de impedir cualquier tipo de financiamiento monetario del Tesoro.

“La prohibición de financiar al Tesoro me parece una cuestión absolutamente extrema”, puntualizó, para luego dar cuenta que “es muy peligroso que un Estado no pueda financiarse en determinadas circunstancias, como depresiones o recesiones”.

Como antecedente, mencionó el comportamiento del Banco Central Europeo durante las crisis internacionales. “Cuando llegó la crisis de 2008-2009 o la pandemia, el Banco Central Europeo tuvo que incumplir su propia carta orgánica. Considerar la emisión prácticamente un delito es algo inaudito”, graficó.

Blindaje al actual Banco Central

Para Vanoli, el objetivo político más relevante de la reforma es consolidar la continuidad de la actual conducción del Banco Central más allá de un eventual cambio de Gobierno.

🎙️"Milei busca políticamente blindar a las autoridades del Banco Central de cara a un futuro gobierno"



🗣️Alejandro Vanoli, ex Presidente del Banco Central, habló con @gatosylvestre sobre el proyecto de reforma de la Carta Orgánica.



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La gestión libertaria “trata de blindar a las actuales autoridades del Banco Central de cara a un futuro Gobierno”, aseguró y recalcó que “quieren instalar un caballo de Troya para que, si gana democráticamente un candidato opositor, tenga que convivir con un presidente del Banco Central opositor y con un organismo lleno de limitaciones”.

“Cuando ganó Macri me exigían que renunciara porque el presidente debía tener un titular del Banco Central alineado con la política que había elegido la gente. Ahora, más de diez años después, cambian el discurso porque les conviene”, recordó.

Y sentenció: “Hablar de independencia encubre claramente el deseo de perpetuar una política económica y, en particular, una política monetaria en un futuro gobierno”.

