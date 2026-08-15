En la habitual conferencia de prensa de los lunes, el ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, trazó un duro panorama sobre la realidad económica que atraviesa la Argentina y advirtió sobre el creciente nivel de endeudamiento que sufren los hogares y jubilados para cubrir necesidades básicas.

Durante su exposición, el funcionario repasó indicadores recientes que reflejan retrocesos en la actividad industrial, la inversión real, la venta de combustibles, automotores e indumentaria, así como la destrucción de puestos de trabajo formales.

#Economía 💳📉 “La gente se endeuda para comer”: la dura advertencia del Gobierno de Kicillof



El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, lanzó una fuerte crítica al rumbo económico nacional y advirtió sobre el deterioro del consumo, la actividad industrial y el poder… pic.twitter.com/muOujWbWaG — ANDigital (@ANDigitalOK) August 3, 2026

"La gente se está endeudando para comer, para pagar los servicios y para poder llegar a fin de mes. Más de 30.000 empresas cerraron en Argentina desde que el presidente Javier Milei llegó al gobierno, debido a un modelo económico que va en contra de la producción", aseveró Bianco en representación del Ejecutivo provincial.

En ese sentido, el ministro señaló que el freno del consumo es perceptible sin necesidad de acudir a informes técnicos: "Alcanza con recorrer las calles, las fábricas y los centros comerciales para ver la magnitud del impacto de la falta de consumo y la baja demanda".

Cuenta DNI en agosto: ahorros de hasta $169.000 por persona

Como medida paliativa frente a la pérdida del poder adquisitivo, Bianco presentó la grilla de promociones de la billetera virtual del Banco Provincia para el mes de agosto. Según detalló, las herramientas de la banca pública buscan aliviar el bolsillo de las familias y sostener la actividad comercial e industrial en el territorio bonaerense.

Capacidad de ahorro: Una persona puede ahorrar hasta $169.000 al mes .

Impacto en el salario: La suma representa un 45% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) , que actualmente se encuentra congelado en $376.600.

Consulta de beneficios: Los descuentos detallados pueden verificarse directamente en la web oficial de Banco Provincia - Cuenta DNI.

"Con herramientas limitadas no se puede hacer frente al desastre macroeconómico que se está viviendo a nivel general, pero desde el Gobierno de la Provincia estamos tratando de dar soluciones a la población y, a su vez, generar más ingresos en los comercios y en las industrias", fundamentó el ministro.

Marcha al Senado contra la extranjerización de tierras

Otro de los puntos centrales abordados en la conferencia fue el tratamiento en el Senado de la Nación del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Bianco anunció que la gestión encabezada por el gobernador Axel Kicillof se opondrá activamente a la iniciativa.

El funcionario denunció un "plan sistemático del Gobierno nacional de extranjerización, de venta de las tierras y de nuestros recursos naturales", remarcando que va a contramano de lo que implementan las principales economías del mundo.

Ante este escenario, ratificó que el Gobierno provincial marchará el próximo 6 de agosto al Congreso de la Nación para manifestar su rechazo contundente a la propuesta legislativa.

Repudio a los dichos de Milei sobre las universidades

Por último, el ministro de Gobierno expresó su preocupación por recientes declaraciones del Presidente, quien sugirió la supuesta presencia de sectores vinculados al terrorismo de izquierda entre docentes y estudiantes universitarios.

"Yo no sé si forma parte de una paranoia particular que tiene con la universidad, de un desapego particular o, mucho peor, si es la línea que le bajaron a la Argentina en el último congreso que organizó Estados Unidos sobre la supuesta radicalización del terrorismo de izquierda", cuestionó Bianco, en defensa de las instituciones públicas de educación superior.