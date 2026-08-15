Amenaza de inundaciones: el Gobierno activó el plan de respuesta ante el fenómeno El Niño

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, encabezaron en Resistencia, provincia del Chaco, una jornada de trabajo para consolidar la prevención y respuesta del Estado ante el impacto del fenómeno El Niño.

El encuentro se dio en el marco del II Consejo Regional de Seguridad Interior y contó con la presencia de los gobernadores Leandro Zdero (Chaco) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), además del ministro del Interior de la República del Paraguay, Enrique Riera Escudero. La comitiva nacional se completó con el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

La iniciativa busca articular la acción de la Nación, las provincias y los municipios en la prevención de desastres naturales en toda la región de la Cuenca del Plata.

Los ejes del Plan Federal ENOS 2026/2027

Durante la cumbre, el director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie, presentó las líneas centrales del Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027. Se trata de un programa integral diseñado para anticipar contingencias, optimizar recursos y responder de manera ágil ante eventuales desbordes o precipitaciones extremas.

#Clima 🌧️⚠️ Alerta por El Niño en Buenos Aires: la Provincia activa un plan clave ante el pronóstico de lluvias



Ante la alta probabilidad de un nuevo evento de El Niño durante la segunda mitad del año, el Gobierno bonaerense puso en marcha un plan de prevención y monitoreo para… pic.twitter.com/wXKCkDIwug — ANDigital (@ANDigitalOK) July 16, 2026

El esquema articula la labor de diversos organismos científicos y técnicos del Estado:

Servicio Meteorológico Nacional (SMN): Monitoreo del clima y emisión de pronósticos.

Instituto Nacional del Agua (INA): Seguimiento del caudal de los ríos y cuencas hídricas.

Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE): Aporte de imágenes satelitales para la delimitación de zonas vulnerables.

Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME): Centralización de la información mediante el nuevo Tablero ENOS, una herramienta digital que permite el seguimiento en tiempo real.

Alerta máxima: los pronósticos prevén la intensificación hacia la primavera

La urgencia del plan responde a que las condiciones asociadas a El Niño ya se encuentran activas en la región. Según los modelos climáticos analizados por los especialistas, existe una probabilidad cercana al 100 % de que el fenómeno se mantenga durante los próximos meses, con una clara tendencia a intensificarse a medida que avance la primavera.

Ante esta perspectiva, el Gobierno Nacional y las administraciones provinciales avanzaron en la elaboración de mapas y modelos de riesgo específicos para cada municipio, junto con el entrenamiento de equipos técnicos y Fuerzas Federales para actuar de manera inmediata en el terreno.

Participación institucional y trabajo articulado

La reunión en Resistencia convocó a ministros de seguridad provinciales, autoridades de la AFE y representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. La inclusión de funcionarios paraguayos responde a la necesidad de mantener un monitoreo transfronterizo del Río Paraná y el Río Paraguay, vitales para anticipar crecidas en el litoral argentino.

Las jornadas de capacitación continuarán durante las próximas semanas en los municipios de la Cuenca del Plata para afinar los protocolos de contención, evacuación y asistencia logística.