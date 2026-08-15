Pablo Ginestet asumió la presidencia de CARBAP: infraestructura y presión impositiva en la agenda

El productor agropecuario y licenciado en Economía y Administración Agraria, Pablo Ginestet, fue consagrado como nuevo presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), entidad que representa a más de un centenar de sociedades rurales de ambas provincias y constituye una de las voces más influyentes del sector agropecuario.

La designación fue resuelta por el Consejo Directivo durante la renovación de autoridades realizada el 30 de julio, luego de un recorrido institucional que lo llevó a desempeñarse como prosecretario, vicepresidente primero y, en el último período, secretario de la entidad.

CARBAP renovó sus autoridades para el período 2026-2028.



El Consejo Directivo eligió a Pablo Ginestet como nuevo presidente, quien encabezará la entidad con el compromiso de seguir representando y defendiendo a los productores de Buenos Aires y La Pampa.



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Al asumir la conducción de CARBAP, Ginestet agradeció el respaldo de las sociedades rurales y ratificó que su gestión estará basada en la cercanía con los productores, el recambio dirigencial y la defensa permanente de los intereses del interior bonaerense y pampeano.

Los caminos rurales, el principal reclamo

En diálogo con ANDigital, el nuevo presidente sostuvo que hoy la mayor preocupación de los productores pasa por el deterioro de los caminos rurales, un problema que, afirmó, afecta mucho más que la producción agropecuaria.

“Sin caminos rurales no sólo se dificulta sacar la cosecha o la hacienda; también se complica que los chicos lleguen a la escuela, que los docentes puedan trabajar y que los servicios de salud accedan a las zonas rurales”, explicó el productor agropecuario oriundo de Henderson.

Advirtió además que la situación genera especial preocupación ante los pronósticos de un posible fenómeno Niño con lluvias superiores a las normales, escenario que podría agravar aún más el estado de la infraestructura vial en buena parte de la provincia.

Menos impuestos y más infraestructura

Ginestet remarcó que el sector continúa soportando una elevada presión fiscal y reiteró que las retenciones siguen siendo uno de los reclamos históricos del campo. No obstante, aclaró que muchas veces los problemas cotidianos comienzan mucho antes, cuando un productor ni siquiera puede ingresar o salir de su establecimiento por el mal estado de los caminos.

También insistió en la necesidad de acelerar obras de infraestructura, entre ellas las vinculadas al manejo hídrico y a la Cuenca del Río Salado, fundamentales para mejorar la competitividad y evitar pérdidas productivas.

Reglas claras para producir

Otro de los ejes que planteó para su mandato es la necesidad de actualizar la legislación sobre aplicaciones de fitosanitarios. Según explicó, la ausencia de una normativa provincial moderna derivó en la proliferación de decenas de ordenanzas municipales con criterios diferentes, una situación que genera incertidumbre jurídica y dificultades operativas para los productores.

Consultado sobre la investigación periodística que lleva adelante ANDigital respecto del sistema de gestión de envases vacíos de fitosanitarios, reconoció que la provincia necesita ampliar la red de Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT). Admitió que hoy existen limitaciones vinculadas a los costos y la logística, aunque sostuvo que el tema forma parte de la agenda de trabajo del sector.

Un respaldo al rumbo económico, con reclamos pendientes

Ginestet consideró que la Argentina atraviesa un proceso de transformación económica que merece la oportunidad de consolidarse y expresó su deseo de que “esta vez el país encuentre definitivamente su rumbo”.

En ese marco, sostuvo que el agro necesita previsibilidad para invertir y producir más, aunque aclaró que el acompañamiento al proceso económico no implica renunciar a los reclamos históricos del sector.

Durante la entrevista también fue crítico de los modelos económicos que, según su visión, desalientan la inversión privada y generan incertidumbre. En ese sentido cuestionó las propuestas de avanzar con expropiaciones y sostuvo que ese tipo de mensajes “espanta las inversiones” y posterga el crecimiento del país.

Presentamos a la nueva Mesa Directiva de CARBAP para el período 2026-2028, integrada por dirigentes de las rurales de Buenos Aires y La Pampa que asumen la responsabilidad de conducir la Confederación.



👉🏻Presidente: Pablo Clemente Ginestet – Asociación Rural de Henderson.… pic.twitter.com/Xmh3upSNWx — CARBAP (@CARBAP_ARG) July 31, 2026

Con experiencia dirigencial y una fuerte inserción en la producción agrícola de Henderson, Pablo Ginestet inicia ahora una gestión que buscará fortalecer el vínculo con las rurales de Buenos Aires y La Pampa, llevando a la agenda pública los problemas estructurales que desde hace años condicionan la competitividad del sector agropecuario.