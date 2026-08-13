“Hay un millón de pobres más”: la alarmante advertencia de la UCA sobre el primer trimestre de 2026

El director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia, encendió las alarmas sobre la coyuntura socioeconómica del país al revelar que "en el primer trimestre de 2026, un millón de personas cayeron en la pobreza". En declaraciones radiales, el especialista advirtió que la dinámica de reducción que se observaba en los meses previos se detuvo abruptamente, dando paso a una meseta con sesgo al alza.

Durante una entrevista concedida a Futurock, Salvia fue contundente al analizar la dinámica del mercado laboral y los ingresos: "La pobreza dejó de bajar y empezó a subir. Una tendencia que venía a la baja de la pobreza se estancó". En ese marco, precisó que la indigencia experimentó un incremento al pasar del 6% al 6,5%, reflejando un deterioro en los sectores de menores recursos.

Salarios, tarifas y la proyección para fin de año

Al evaluar las causas de este retroceso, el titular del Observatorio de la Deuda Social de la UCA remarcó la falta de dinamismo en los ingresos familiares y el mercado de trabajo. "Cuando no hay recuperación de salarios ni de empleo, la tendencia va a ser el aumento de la pobreza", explicó. Bajo esta premisa, proyectó un escenario preocupante de cara a los próximos meses: "La pobreza se encamina al 35% para fin de año".

Asimismo, Salvia puso el foco en el costo de los servicios públicos y su incidencia real en la canasta familiar. "La actualización de tarifas no está bien medida, y tienen un peso muy importante en los gastos fijos de los hogares. Consumen lo mismo pero es cada vez más en sus ingresos", analizó el sociólogo sobre el impacto del esquema tarifario en los presupuestos mensuales.

Un indicador que regresa a niveles de la pospandemia

La suma de un millón de personas pobres más en el país retrotrae la situación social a periodos previos de estancamiento. Al comparar la serie histórica reciente, el especialista advirtió sobre la magnitud del retroceso al señalar de manera drástica que "los niveles de pobreza están como en 2022, post pandemia".

La advertencia de la UCA contrasta con las proyecciones más optimistas de los sectores oficiales y plantea un severo llamado de atención sobre la necesidad de reactivar el empleo formal y recuperar el poder adquisitivo del salario frente al costo de vida.