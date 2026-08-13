jueves 13 de agosto de 2026 - Edición Nº4527

Política | 6 ago 2026

Derrota del Gobierno

Mano derecha de Bullrich lamentó la “balcanización” del Congreso

“Naturalmente, llegar a consensos es difícil y lo que termina dándose es una negociación política en donde de lo ideal a lo posible, terminás eventualmente cediendo”, explicó el diputado nacional Damián Arabia.

Damián Arabia y Patricia Bullrich.
TAGS: LA LIBERTAD AVANZA, OPOSICION, OFICIALISMO, DAMIAN ARABIA, LEY DE TIERRAS

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Damián Arabia, atribuyó a la “balcanización” del Congreso la derrota parlamentaria del Gobierno en su intento de avanzar en la extranjerización de tierras.

“Hoy el Congreso de la Nación es un Congreso balcanizado: en la Cámara de Diputados tenemos 25 bloques y en el Senado de la Nación la senadora Bullrich enfrenta una situación similar, donde el oficialismo cuenta con 20 senadores, la Unión Cívica Radical con 10 y el PRO con 3, además de los bloques provinciales”, detalló.

Así las cosas, consignó en declaraciones a Perfil Radio que “naturalmente, llegar a consensos es difícil en un Congreso tan balcanizado. Lo que termina dándose es una negociación política en donde vos, de lo ideal a lo posible, terminás eventualmente cediendo, independientemente de que quizás la voluntad sea otra”.

La cantidad de bloques y esta fragmentación son producto de lo que ha ocurrido en la Argentina: hasta el año 2001, de una forma u otra, la Argentina tuvo —no un bipartidismo en el sentido más clásico ni politológico— dos grandes partidos. A partir del 2001, uno de esos grandes partidos, que fue básicamente la Unión Cívica Radical, se fragmentó: bajó la cantidad de senadores, gobernadores y diputados”, recapituló.

También precisó que “hubo una fragmentanción muy fuerte y el peronismo, en cambio, se hegemonizó. Entonces el Partido Justicialista dejó de ser uno solo para pasar a tener muchos espacios, y todavía nos cuesta recomponer ese sistema bipartidista o bicoalicionista”.

“Uno de los desafíos que tenemos en la política argentina es lograr recomponer el sistema de partidos políticos. Esto es algo que vengo discutiendo hace muchos años: tenemos más de 450 partidos en la Argentina, entre nacionales y provinciales, y eso, lejos de fortalecer el sistema de representación, lo debilita y confunde a la hora del momento electoral”, sentenció Arabia.
 

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