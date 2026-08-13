Mano derecha de Bullrich lamentó la “balcanización” del Congreso

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Damián Arabia, atribuyó a la “balcanización” del Congreso la derrota parlamentaria del Gobierno en su intento de avanzar en la extranjerización de tierras.

La Ley de Tierras que hoy se discute fue creada en 2011, en el gobierno de Cristina Kirchner. Durante casi 200 años Argentina no tuvo un régimen de limitación a la propiedad de extranjeros y no por eso fuimos menos soberanos, ni la Patria se vendió, ni se llevaron el agua. — DAMIÁN ARABIA (@DamianArabia) August 5, 2026

“Hoy el Congreso de la Nación es un Congreso balcanizado: en la Cámara de Diputados tenemos 25 bloques y en el Senado de la Nación la senadora Bullrich enfrenta una situación similar, donde el oficialismo cuenta con 20 senadores, la Unión Cívica Radical con 10 y el PRO con 3, además de los bloques provinciales”, detalló.

Así las cosas, consignó en declaraciones a Perfil Radio que “naturalmente, llegar a consensos es difícil en un Congreso tan balcanizado. Lo que termina dándose es una negociación política en donde vos, de lo ideal a lo posible, terminás eventualmente cediendo, independientemente de que quizás la voluntad sea otra”.

“La cantidad de bloques y esta fragmentación son producto de lo que ha ocurrido en la Argentina: hasta el año 2001, de una forma u otra, la Argentina tuvo —no un bipartidismo en el sentido más clásico ni politológico— dos grandes partidos. A partir del 2001, uno de esos grandes partidos, que fue básicamente la Unión Cívica Radical, se fragmentó: bajó la cantidad de senadores, gobernadores y diputados”, recapituló.

También precisó que “hubo una fragmentanción muy fuerte y el peronismo, en cambio, se hegemonizó. Entonces el Partido Justicialista dejó de ser uno solo para pasar a tener muchos espacios, y todavía nos cuesta recomponer ese sistema bipartidista o bicoalicionista”.

“Uno de los desafíos que tenemos en la política argentina es lograr recomponer el sistema de partidos políticos. Esto es algo que vengo discutiendo hace muchos años: tenemos más de 450 partidos en la Argentina, entre nacionales y provinciales, y eso, lejos de fortalecer el sistema de representación, lo debilita y confunde a la hora del momento electoral”, sentenció Arabia.

