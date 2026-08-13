El oficialismo dio de baja el capítulo de venta de tierras y busca salvar la sesión en el Senado

En un giro de último momento en el Senado de la Nación, el bloque de La Libertad Avanza decidió dar de baja de manera completa el capítulo referido a la Ley de Tierras dentro del proyecto denominado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La determinación se tomó en las últimas horas tras constatar que el oficialismo no alcanzaba el piso de los 37 votos necesarios para su aprobación en el recinto, golpeado por la resistencia de gobernadores aliados y la fuga de respaldos en las bancadas dialoguistas.

Las negociaciones encabezadas por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, chocaron contra el rechazo explícito de mandatarios provinciales clave como Rolando Figueroa (Neuquén) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), quienes bajaron una postura tajante a sus senadores. Ante el riesgo inminente de una derrota legislativa, el Gobierno prefirió sacrificar la desregulación de tierras rurales para blindar la sesión y avanzar con el resto del paquete normativo.

De la eliminación total al retiro del texto

El apartado sobre tierras rurales atravesó múltiples modificaciones antes de su cancelación. El diseño original, impulsado por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, pretendía derogar de forma definitiva la Ley 26.737 sancionada en 2011 y eliminar todo límite a la compra de suelo por parte de firmas o personas extranjeras.

Al advertir que la propuesta no contaba con aval político, el oficialismo intentó una salida de consenso elevando el tope de extranjerización del 15% actual al 25% provincial, manteniendo la eliminación del límite de las 1.000 hectáreas en la zona núcleo. Sin embargo, la concesión resultó insuficiente para la oposición y los bloques del PRO, la UCR y fuerzas provinciales, que cuestionaron el impacto de la medida sobre la soberanía territorial y los recursos naturales.

Las reformas que sí se debatirán en el Senado

Con la remoción del capítulo más controvertido, la Cámara de Senadores mantiene en temario los ejes centrales de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Entre los puntos que irán a votación se destacan: