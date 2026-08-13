Política | 5 ago 2026
DERROTA DEL GOBIERNO
El oficialismo dio de baja el capítulo de venta de tierras y busca salvar la sesión en el Senado
Ante la falta de los 37 votos necesarios y la resistencia de gobernadores aliados, La Libertad Avanza retiró del proyecto de "Ley de inviolabilidad de la propiedad privada" la flexibilización para la venta de campos a extranjeros. Los detalles de las reformas que sí se debatirán en el recinto.
En un giro de último momento en el Senado de la Nación, el bloque de La Libertad Avanza decidió dar de baja de manera completa el capítulo referido a la Ley de Tierras dentro del proyecto denominado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La determinación se tomó en las últimas horas tras constatar que el oficialismo no alcanzaba el piso de los 37 votos necesarios para su aprobación en el recinto, golpeado por la resistencia de gobernadores aliados y la fuga de respaldos en las bancadas dialoguistas.
Las negociaciones encabezadas por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, chocaron contra el rechazo explícito de mandatarios provinciales clave como Rolando Figueroa (Neuquén) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), quienes bajaron una postura tajante a sus senadores. Ante el riesgo inminente de una derrota legislativa, el Gobierno prefirió sacrificar la desregulación de tierras rurales para blindar la sesión y avanzar con el resto del paquete normativo.
De la eliminación total al retiro del texto
El apartado sobre tierras rurales atravesó múltiples modificaciones antes de su cancelación. El diseño original, impulsado por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, pretendía derogar de forma definitiva la Ley 26.737 sancionada en 2011 y eliminar todo límite a la compra de suelo por parte de firmas o personas extranjeras.
Al advertir que la propuesta no contaba con aval político, el oficialismo intentó una salida de consenso elevando el tope de extranjerización del 15% actual al 25% provincial, manteniendo la eliminación del límite de las 1.000 hectáreas en la zona núcleo. Sin embargo, la concesión resultó insuficiente para la oposición y los bloques del PRO, la UCR y fuerzas provinciales, que cuestionaron el impacto de la medida sobre la soberanía territorial y los recursos naturales.
Las reformas que sí se debatirán en el Senado
Con la remoción del capítulo más controvertido, la Cámara de Senadores mantiene en temario los ejes centrales de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Entre los puntos que irán a votación se destacan:
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Nueva Ley de Desalojos: Agilización de plazos procesales para ejecutar liberaciones de inmuebles ocupados o con contratos de alquiler vencidos.
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Reforma a la Ley de Manejo del Fuego: Derogación de las prohibiciones comerciales y productivas sobre campos que hayan sufrido incendios, un histórico reclamo del sector agropecuario.
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Modificaciones en Expropiaciones: Redefinición de los criterios de utilidad pública y tope de 90 días para las ocupaciones temporáneas del Estado.
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Regularización Dominial: Exigencia de acreditar una posesión pacífica e ininterrumpida de al menos 10 años para acceder a la titularidad de viviendas urbanas o de agricultura familiar.