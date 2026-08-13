Presidente extrapartidario de PRO: el Tertuliano prefiere quedarse con el poder

Por Jorge Asís (*)

Datos sueltos generan efectos promisorios para procesar.

1.- La demostración de poder en Santiago del Estero de Gerardo Zamora, el Ambidiestro, instala a su pesar otro flamante jugador.

Cuenta con la suficiente legitimidad para zafar definitivamente del irrisorio Complejo de Toviggino.

Como de la sombra que asoma desde el ilícito tobillo de Claudio Tapia, Cacharel con Zapatillas.

Zamora brota como indirecta competencia de Sergio Uñac, el Bancario de San Juan que todavía no termina de diseñar su lento proyecto presidencial.

2.- La movida internacional de La Doctora tensiona la pugna interna del peronismo de la Provincia del Pecado.

La (Agencia de Colocaciones) Cámpora está desafiada por el penúltimo invento del Cuervo Larroque. “Derecho al Futuro”.

Agrupación fantasmal que solidifica con decenas de minigobernadores la natural emancipación de Axel, el Gótico (y tal vez hasta de Sergio, el Profesional, adversario persistente de cualquier peronista que se disponga a escalar).

3.- La deplorable educación exhibida en San Pablo por Javier, el Tertuliano, reproduce el conflicto innecesario con Brasil.

El agraviado presidente Lula retira a su embajador Bittelli, para intensificar el aislamiento del país recluido en las desdichadas sobreactuaciones de la extrema derecha.

4.- En adelante en el Parlamento cada ley se va a disputar como una final de clásico deportivo.

Fantasía del Plan Canje

El Tertuliano prefiere quedarse en el poder y es una injusta ingratitud de opositores perturbados que no le alcance con los votos.

El Gobierno de Consultores que preside es el más exitoso de la historia.

El Fenómeno Milei logró rescatar a diez millones de argentinos de la pobreza y a tres millones de la indigencia.

Aparte, casi acabó con el estigma de la inflación y lleva tres años de calma en las calles.

No obstante, desde diciembre de 2023 el desgaste pronunciado le costó 20 puntos.

Como aún conserva poco más de 30 puntos necesita inapelablemente para quedarse la división del peronismo que conoce de memoria.

Porque el peronismo es, otra vez, la alternativa.

En pleno desorden congénito, las diferencias de interpretación transcurren especialmente en los años pares. Como en este 2026, que resulta efectivo para discutir las claves de los liderazgos que deben clarificarse en el próximo año impar.

Para averiguar quiénes van a ser los buenos ganadores, equiparables a los nobles perdedores.

Entre las puntas oscilantes, se trata de jugadores habituados a recorrer la cancha.

Saben, en defensa propia, que lo que no pueden es cometer la torpeza de dividirse.

Consta que la última fragmentación de 2013 facilitó en 2015 el acceso al poder de Mauricio, el Ángel Exterminador.

Pero bastó que las puntas volvieran a juntarse, los renovadores de Sergio en flamante alianza con la Doctora, para acabar con la pausa del Ángel y reconquistar el poder que en los próximos cuatro años volverían a perder con quien construía a los alaridos limpios desde la banqueta de Intratables.

El Tertuliano que ahora se propone dividirlos se enoja cotidianamente con los periodistas ensobrados que se tientan con anotarse en las multiplicadas operaciones de desgaste.

Trataron incluso de instalar las bases del acuerdo conspirativo infinitamente delirante.

El pacto de Milei con La Doctora presidiaria.

El Plan Canje alude a la fantasía del indulto a cambio del “servicio” de la fragmentación.

Colosal manera de subestimar la inteligencia de La Doctora.

Es la primera en saber que, para salir en libertad, para desprenderse de la tobillera debe aguardar la vuelta al poder de cualquier candidato peronista que se arriesgue a ser vencido sólo si la base militante de sustentación va dividida.

La fragmentación es el peor negocio.

Aquel peronista que resulte presidente llega con el imperativo moral del indulto.

Macrismo sin Ángel

Desde la banqueta de Intratables, Milei construyó admirablemente la legitimidad.

Fue quien mejor se benefició de la debacle cultural de la clase política que supo identificar con el hallazgo conceptual de la casta.

Pero cuando le correspondió el turno de gobernar, después de varios porrazos debió confluir con el habitual dinamismo de la casta que lo supo ayudar a acercarse al lamentable laberinto de la actualidad.

Es por lo menos el señor presidente extrapartidario de PRO.

Gobierna un fragmento de PRO desde el artificio del macrismo sin Ángel, apenas levemente ennoblecido por los desequilibrantes improperios del arquero de barrio educado entre los límites del vestuario popular.

En un par de meses, el Tertuliano se peleó hasta con la socia que tanto colaboró para la conquista del voto seguridad de la familia militar.

Trascendente ingratitud con la amiga diputada que es ahora la señora vicepresidente Victoria Villarruel, La Cayetana (por Álvarez de Toledo). A la que ya el Tertuliano ni siquiera saluda.

Las frecuentes conspiraciones contra la Cayetana persiguieron el objetivo de acentuar la presencia femenina más gravitante.

La señora Karina, Pastelera Prodigiosa que derivó demasiado pronto en la popular Guantanamera. Cuando cometieron “la chiquilinada de monetizar la presidencia”.

El elaborado Fenómeno Solitario del Gobierno de Consultores tuvo de inmediato como frontal confrontador al duro Axel, el gobernador de la Provincia del Pecado.

Primer presidente con mérito semejante en 43 años de cosmovisión de la democracia.

La prueba del ácido

Mientras tanto, en Argentina todo se reduce.

Aunque de pronto se produce la soberbia demostración de poder del Ambidiestro que se dedica a juntar votos con la astucia del que sabe patear al arco con la pierna radical y la pierna peronista.

El Ambidiestro senador Zamora sorprende y muestra que mantiene total preponderancia en Santiago del Estero, la provincia de adopción donde el mendocino alcanzó a superar los logros folklóricos del caudillo Carlos Juárez.

Para transformarse en el dirigente del mal llamado Interior que hoy compite sin querer con Uñac de San Juan, quien intenta en desventaja repetir la proeza similar de Carlos Menem, el Emir, desde La Rioja.

O la hazaña de Néstor Kirchner, El Furia, desde Santa Cruz.

Al superar con hidalguía la prueba del ácido, a Zamora nada le puede costar el Complejo de Toviggino, ni la sombra de tobillera que asoma en el tobillo ilícito del nutrido Tapia, antihéroe arltiano que combina a la imperfección las desatadas zapatillas macristas blancas con los brillantes trajes Cacharel grises.

Zamora remite a la decisión de La Doctora (a quien oportunamente le entregó tres senadores para entretenerla), o a la tradicional indecisión del Profesional que especula con la penúltima bala de la recámara como gran maestro del suspenso.

En todo caso Zamora remite también a los numerosos postulantes que se anotan por las dudas para administrar las cajas de la Provincia del Pecado.

Son los peronistas ejemplares que aguardan la aprobación demorada de la idea que Axel apoya con entusiasmo.

La reelección indefinida de los minigobernadores.

Los audaces aspiran a emitir órdenes acaso para perturbar el paso triunfal del experimentado Julio Alak, el Paisano, minigobernador de La Plata preferido por Eduardo Duhalde, el Piloto de Tormentas (generadas) y por los medios históricos fundamentales para domar las toneladas de pecados que se acumulan en la provincia que viene desde antes, en efecto, que la misma nación.



(*) Periodista y escritor