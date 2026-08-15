La influencer Candela Arizaga rompió el silencio este jueves tras presentarse en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 3, especializada en violencia de género. Acompañada por su abogado, el doctor Roberto Carlos Herrera, la joven de 23 años buscó aclarar públicamente el grave episodio de salud que protagonizó en el barrio porteño de Belgrano y descartó de manera categórica cualquier tipo de agresión por parte de su pareja, el dirigente político Facundo Moyano.

Al salir de la sede judicial, Arizaga enfrentó a los medios de comunicación para desestimar los rumores de violencia que derivaron en la imputación preventiva del ex diputado nacional durante el procedimiento policial.

"No hubo violencia. El problema nunca fue con él", aseguró de forma contundente ante las cámaras, remarcando que el trasfondo de lo sucedido respondió exclusivamente a una crisis de salud mental.

#MoyanoGate 📺🗣️ Candela Arizaga rompió el silencio tras el escándalo con Facundo Moyano: “Tuve un brote psicótico”



La influencer Candela Arizaga, de 23 años, habló públicamente por primera vez luego del episodio que derivó en la detención preventiva de Facundo Moyano. Tras… pic.twitter.com/zhtg0WSTg2 — ANDigital (@ANDigitalOK) August 6, 2026

"Veo a todo el mundo y me asusto": la explicación de la crisis

Al describir las alarmantes imágenes registradas en la vía pública —donde se la observó desorientada y corriendo descalza—, Arizaga explicó que sufrió un estado de alteración que le provocó pérdida de conciencia temporal y un profundo estado de paranoia.

"Tuve un brote psicótico, lamentablemente. Si ven las cámaras, yo veo a todo el mundo y me asusto", detalló la joven al explicar los motivos de su huida en medio de la calle.

Asimismo, la influencer reconoció la necesidad de ponerse en manos de profesionales para iniciar un tratamiento integral: "Es un tema psicológico que voy a trabajar de ahora en más para estar bien". A su vez, reveló que sus abogados solicitaron formalmente dejar sin efecto la orden de restricción de acercamiento impuesta por la Justicia: "Espero verlo pronto", expresó en referencia a Moyano.

Los detalles del episodio en Belgrano y los exámenes médicos

El hecho que desencadenó la intervención judicial ocurrió durante la madrugada del pasado martes, cerca de las 5:00 a. m., en la Avenida del Libertador al 5400. Vecinos de la zona dieron aviso al 911 al ver a la joven corriendo descalza y semidesnuda por el asfalto.

#CABA 🎦🏃🏻‍♀️ Diversas cámaras tomaron a Candela Arizaga corriendo por las calles de Belgrano: primero a su perro y luego por Facundo Moyano



El episodio de presunto abuso de sustancias narcóticas que tuvo como protagonistas a la modelo Candela Arizaga y al sindicalista Facundo… pic.twitter.com/mOfcVOUGVj — ANDigital (@ANDigitalOK) August 4, 2026

Detrás de ella circulaba Facundo Moyano con la intención de contenerla. Sin embargo, ante el arribo de un patrullero y una presunta señal de auxilio por parte de la joven producto de su estado de confusión, la Policía procedió a la demora preventiva del dirigente político, hasta que fue liberado horas después.

Arizaga fue trasladada de urgencia por el SAME al Hospital Pirovano. Posteriormente, el titular del servicio de emergencias, Alberto Crescenti, confirmó que el cuadro era compatible con el consumo de estupefacientes, lo cual fue ratificado horas después por los análisis toxicológicos oficiales que detectaron la presencia de cocaína en sangre.

La Fiscalía interviniente evalúa la prueba recolectada para determinar los pasos a seguir respecto de la situación legal del dirigente político tras los dichos de la presunta víctima.