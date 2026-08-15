Brutal represión: Balas de goma, hidrantes y corridas en inmediaciones del Congreso

En el marco del tratamiento en el Senado del proyecto de ley de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", la jornada de este jueves 6 de agosto de 2026 registró serios incidentes y momentos de extrema violencia en las inmediaciones del Congreso de la Nación.

Los principales focos de conflicto se desataron durante la tarde en los accesos sobre la avenida Hipólito Yrigoyen. Un sector de la movilización comenzó a arrojar piedras y elementos contundentes contra las líneas de contención de la Policía Federal y la Prefectura Naval. Frente al avance de las pedradas, los efectivos desplegaron camiones hidrantes y gas lacrimógeno para replegar la cabecera de la marcha, mientras toda la zona perimetral permanecía bajo un estricto vallado preventivo con el tránsito interrumpido.

Violentas corridas en la plaza

La tensión no se limitó a los choques con las fuerzas de seguridad. En el interior de la Plaza del Congreso, se vivieron momentos de confusión y agresión física cuando un grupo reducido de jóvenes autodenominados "nacionalistas" intentó sumarse a la concentración portando sus propias consignas.

#Represión 🚨🏛️ Tensión en el Congreso: incidentes, hidrantes y corridas durante el debate de la “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”



Una multitud se movilizó este jueves hacia el Congreso de la Nación para rechazar el proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la… pic.twitter.com/Wu0q1RdRTY — ANDigital (@ANDigitalOK) August 6, 2026

Las columnas de la CGT, las CTA, movimientos sociales y partidos de izquierda los identificaron rápidamente como provocadores. Al grito unánime de "Andate", las agrupaciones rodearon a los militantes y los expulsaron a los empujones, insultos y corridas hacia las calles laterales, lo que obligó a una intervención policial de emergencia para evitar enfrentamientos de mayor gravedad.

Modificaciones de último momento y los puntos que generan rechazo

A pesar de que el oficialismo de La Libertad Avanza debió retirar a último momento el Artículo III —el cual eliminaba el límite del 15% para la venta de tierras a extranjeros establecido en la Ley de Tierras, tras perder el respaldo de gobernadores como Rolando Figueroa (Neuquén) y Osvaldo Jaldo (Tucumán)—, la convocatoria sindical y social se mantuvo firme.

Las organizaciones exigen el rechazo absoluto de la iniciativa, advirtiendo sobre el impacto de otros apartados críticos del proyecto:

Desalojos Exprés: Faculta la ejecución acelerada de desalojos sobre inquilinos o propiedades ocupadas, recortando los plazos judiciales de defensa.

Ley de Manejo del Fuego: Se deroga la restricción para comercializar o modificar el uso de suelos en bosques y humedales afectados por incendios, abriendo la puerta a desarrollos inmobiliarios.

Límites a la Expropiación: Modifica los mecanismos legales para que el Estado nacional pueda declarar expropiaciones con fines de urbanización o utilidad social.

La sesión dentro de la Cámara Alta continúa en desarrollo mientras las fuerzas de seguridad custodian el cerrojo montado en los accesos al edificio legislativo.