En una jornada marcada por la alta tensión política y los reclamos en las inmediaciones del Congreso de la Nación, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se sumó este jueves a la marcha en rechazo al proyecto de ley de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada" que promueve el Gobierno nacional.

El mandatario provincial no se movilizó solo: estuvo acompañado por una destacada comitiva del oficialismo bonaerense integrada por miembros de su Gabinete, intendentes de diversos municipios de la provincia y una concurrida columna de militantes y agrupaciones políticas.

#Senado 🚩🏛️ Axel Kicillof marchó contra la Ley de Propiedad Privada: “Milei quiere vender nuestro territorio”



El gobernador bonaerense Axel Kicillof participó de la movilización frente al Congreso en rechazo a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuestionó el… pic.twitter.com/kI0pMHUM2k — ANDigital (@ANDigitalOK) August 6, 2026

"Quieren partir nuestra patria en pedacitos"

Durante la manifestación, Kicillof celebró que la presión social y legislativa obligara al oficialismo a dar marcha atrás en la Cámara Alta con el polémico artículo que buscaba reformar la Ley de Tierras para permitir la venta indiscriminada de campos a extranjeros.

"Se logró que el Gobierno nacional desestime la locura de la venta de las tierras rurales a capitales extranjeros, pero los otros capítulos de esta ley también son nefastos", afirmó de forma categórica el mandatario provincial ante los medios de comunicación presentes.

En esa misma línea, el Gobernador remarcó la importancia del acompañamiento popular frente a las reformas impulsadas desde la Casa Rosada: "Esta manifestación es muy importante porque demuestra que hay una reacción transversal, con muchos sectores que han comprendido cuál es el verdadero proyecto de Milei: estamos ante un presidente que quiere vender nuestro territorio y partir nuestra patria en pedacitos", lanzó Kicillof.

Con su presencia en la calle, el jefe de Estado bonaerense busca consolidar el rechazo del peronismo al paquete de medidas que continúa en debate en el Senado, el cual incluye puntos controvertidos como la implementación de desalojos exprés, recortes a las herramientas de expropiación y cambios en la regulación de la Ley de Manejo del Fuego.