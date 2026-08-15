El sorpresivo “like” de Antonela Roccuzzo contra la Ley de Tierras que se volvió viral

En una jornada de alta volatilidad política, Antonela Roccuzzo sorprendió a sus millones de seguidores este jueves 6 de agosto de 2026 con una inédita interacción en Instagram. La empresaria rosarina le dio "Me gusta" a un video que cuestionaba los puntos centrales del proyecto de reforma de la Ley de Tierras impulsado por la gestión de Javier Milei.

La reacción se produjo sobre una publicación de la cuenta de espectáculos Mundo Famosos, donde se replicaba un análisis del periodista Diego Leuco en su programa Antes que Nadie (Luzu TV). En la secuencia, el conductor explicaba de forma didáctica el impacto que tendría la flexibilización para la venta de terrenos rurales a capitales extranjeros.

Dado que la esposa de Lionel Messi supera los 42 millones de seguidores en la red social y mantiene un histórico perfil apartado de la arena política, los usuarios capturaron el gesto de inmediato. En cuestión de minutos, la rosarina se convirtió en la principal tendencia en X e Instagram.

Los puntos críticos de la reforma impulsada por el Gobierno

#Represión 🚨🏛️ Tensión en el Congreso: incidentes, hidrantes y corridas durante el debate de la “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”



Una multitud se movilizó este jueves hacia el Congreso de la Nación para rechazar el proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la… pic.twitter.com/Wu0q1RdRTY — ANDigital (@ANDigitalOK) August 6, 2026

El articulado objeto de discusión formaba parte del proyecto de ley de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada" que se debatía en el Senado. Entre los cambios más controvertidos que planteaba el Poder Ejecutivo se encontraban:

Tope de extranjerización: Elevaba del 15% al 25% el límite total de tierras rurales nacionales que pueden ser adquiridas por personas o corporaciones extranjeras.

Límite por titular: Eliminaba la restricción que prohíbe a un mismo titular extranjero poseer más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo productiva.

Recursos estratégicos: Permitía la compra de tierras con cursos de agua dulce o situadas en zonas de seguridad fronteriza.

Manejo del fuego: Modificaba las restricciones para la comercialización de suelos afectados por incendios forestales recientes.

Ola de repudio y marcha atrás en el Congreso

El gesto de Roccuzzo coincidió con una fuerte movilización social y un encendido reclamo de personalidades de la cultura y el deporte bajo la bandera "La patria no se vende". Artistas de la talla de Tini Stoessel, Lali Espósito y Emilia Mernes se sumaron a las convocatorias frente al Palacio Legislativo, mientras que el defensor de la Selección argentina, Lisandro Martínez, publicó un contundente mensaje: "¡Las tierras argentinas no se venden!".

Finalmente, debido a la presión social, la falta de votos en la Cámara Alta y el rechazo expresado por diversos gobernadores provinciales, el oficialismo decidió retirar el capítulo de la Ley de Tierras del debate parlamentario que se vio atravesado por la violencia en los alrededores del parlamento.