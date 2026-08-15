La Coalición Cívica celebró “la terrible derrota que se comió” el Gobierno

El diputado nacional de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro, celebró la derrota política del oficialismo en el Senado, donde fueron excluidos del proyecto los capítulos referidos a la extranjerización de tierras y la Ley de Manejo del Fuego, y sostuvo que ahora comienza una nueva batalla en la Cámara de Diputados.

“Estamos frente a una hermosa mañana por la terrible derrota que se ha comido La Libertad de Avanza, el propio (ministro de Desregulación, Federico) Sturzenegger y los republicanos intermitentes de la educación que no se le animan a ponerle un freno a los libertarios”, exclamó en declaraciones a Radio 10.

Acto seguido, agradeció “a la inmensa mayoría de la sociedad que alzó su voz y que salió a las calles” pues “acá valió la pena plantarse”.

“La soberbia y la idiotez son muy malos consejeros”

“Tenemos que poder transmitir también un mensaje de esperanza y que hay que poder transformar la indignación y el enojo que muchas veces tenemos por estos avances y reconvertirlo en un compromiso, en donde vale la pena involucrarse”, anexó el titular de la CC-ARI.

En ese sentido, lanzó una dura crítica al oficialismo: “Está claro que la soberbia, la idiotez, la pedantería son muy malos consejeros y esto quedó en evidencia en el día de ayer en el Senado de la Nación con la caída de estos dos capítulos”.

Saludos al senador Benegas Lynch.

La idiotez, la arrogancia y los conflictos de interés son muy malos consejeros. pic.twitter.com/HTFVkU0FhO — maxi ferraro (@maxiferraro) August 7, 2026

“Todas estas leyes como el Super-RIGI, como la Ley de Sociedades, como Inocencia Fiscal, todos estos objetivos tienen que ver con una matriz”, acotó.

También apuntó contra “determinados actores y corporaciones que están manejando información privilegiada, que están influenciando en distintos funcionarios del Gobierno nacional”.

“En el inmediato plazo van a condicionar decisiones estratégicas del Estado vinculadas a recursos estratégicos claves para el desarrollo de la Argentina, pero también para lo que es el conflicto geopolítico mundial”, advirtió el legislador.

En particular, enumeró los recursos que considera centrales: “Tiene que ver con tierra, tiene que ver con agua dulce, tiene que ver con los minerales críticos y, por supuesto, con lo que es la energía nuclear”.

“Idiota peligroso”

Al referirse específicamente al régimen de tierras, Ferraro defendió la legislación vigente y cuestionó los argumentos utilizados por el oficialismo para modificarla. “El actual régimen de tierras establece un límite del 15 por ciento. Hoy apenas está el 5 % otorgado a extranjeros”, explicó.

También sostuvo que la normativa vigente no impidió la inversión extranjera ni la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

“La ley en estos últimos 15 años no impidió la inversión extranjera, no impidió la compra por parte de extranjeros de tierra, porque a su vez eso está garantizado en la Constitución Nacional”, aseveró el parlamentario opositor.

Así las cosas, bramó: “Que ese idiota peligroso que es Sturzenegger no nos tome por estúpidos”.

A Sturzenegger le entró agua por todos lados pic.twitter.com/9z1yz52EqH — maxi ferraro (@maxiferraro) August 7, 2026

“Cuando uno abre el mapa, ve la concentración en manos extranjeras en zonas que son estratégicas para el cuidado de la soberanía, para el cuidado de la integridad territorial, pero a su vez también para la protección de estos recursos estratégicos que todo país en el mundo protege”, señaló.

Lo que viene en Diputados

De cara al tratamiento del proyecto en la Cámara baja, Ferraro consideró que todavía es posible frenar otros capítulos de la iniciativa, entre ellos los vinculados a los desalojos.

🗨️ “Demostramos que vale la pena plantarse contra este tipo de leyes”



🗣️ @maxiferraro, diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, a @Gatosylvestre y equipo



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“No pierdo la esperanza. Tenemos que poder transmitir también a la sociedad y también que lo puedan palpar y sentir muchos diputados que, si tenemos una estrategia, si salimos a ganar la calle y la discusión pública, es posible torcer el brazo a estos intentos”, puntualizó.

Y sentenció: “Cada ley de estas magnitudes no tiene que ser analizada por separado, sino que la tenemos que analizar en un contexto en dónde se planta el Gobierno de Javier Milei, en dónde se planta también desde el punto de vista geopolítico”.

