Pírrica victoria del Gobierno: el Senado aprobó la Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Luego de casi 12 horas de sesión, la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada fue aprobada en general con 37 votos a favor y 33 en contra. Durante su tratamiento se eliminaron los Capítulos III y IV del proyecto referidos a la compra de tierras por parte de extranjeros y a cambios vinculados a la Ley de Manejo del Fuego.

En una jornada signada por las manifestaciones callejeras y la represión, el Senado de la Nación retomó, desde las 14 horas de este jueves, la sesión ordinaria que permanecía en cuarto intermedio, conforme a lo acordado en el recinto durante la última reunión celebrada el 16 de julio. La misma fue presidida por el presidente provisional de Senado, Bartolomé Abdala, en virtud de que la vicepresidente de la Nación y presidente de la Cámara alta, Victoria Villarruel, se encuentra ejerciendo la Presidencia de la Nación por el viaje oficial del presidente Javier Milei a Ecuador y a Colombia.

Al inicio de la sesión, se puso a consideración del Cuerpo el pedido de los senadores Anabel Fernández Sagasti (LLA) y Flavio Fama (UCR) para participar y votar de manera virtual, en razón de encontrarse impedidos de asistir presencialmente por indicación médica. Al respecto, la senadora Patricia Bullrich (LLA) propuso que, “previa presentación de los proyectos parlamentarios pertinentes, el tema sea remitido a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su análisis”. La propuesta fue aprobada a mano alzada por el pleno.

Tras las cuestiones de privilegio planteadas por distintos senadores, el senador Juan Carlos Pagotto (LLA) rindió homenaje al doctor Luis de la Fuente, nacido en La Rioja el 29 de julio de 1932 e integrante del equipo del doctor René Favaloro. Al destacar su trayectoria como uno de los más reconocidos hemodinamistas del país, expresó: “"Hoy cumple 94 años y creo que los homenajes hay que hacerlos en vida”.

#Congreso 🏛️⚖️ Pírrica victoria del Gobierno: el Senado aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada



Tras casi 12 horas de debate, el Senado de la Nación otorgó media sanción a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con 37 votos a favor y 33 en contra. Sin… pic.twitter.com/S1AjyxvqRy — ANDigital (@ANDigitalOK) August 7, 2026

Posteriormente, la sesión continuó con el tratamiento del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. En su carácter de miembro informante del dictamen de mayoría, el senador Agustín Coto (LLA) detalló las modificaciones incorporadas al proyecto, incluida la eliminación del Capítulo III sobre extranjerización de tierras.

Al respecto, puntualizó que “el capítulo primero de la iniciativa que traemos a consideración propone una interpretación más restrictiva de la utilidad pública y que sea debidamente justificada, para que la expropiación no se entienda desde una perspectiva de conveniencia administrativa, sino que busque restringir la interpretación del funcionario que inicia el proceso”.

Asimismo, aclaró que el Estado puede realizar expropiaciones y afirmó que “el propósito es reducir o eliminar la afectación eventual al patrimonio y al capital del individuo y disminuir la litigiosidad”.

En relación con el capítulo referido a los desalojos, explicó que su objetivo es agilizar los procesos judiciales y dotar a la Justicia de herramientas con las que actualmente no cuenta. Respecto de las modificaciones vinculadas al manejo del fuego, sostuvo que “lo que se busca es que quien haya sufrido daños en su propiedad como consecuencia de un incendio no sea doblemente castigado”.

🗣: "Lo que se busca es que quien ha sufrido el daño por medio de un incendio sobre su propiedad, sobre la tierra en la que eventualmente se produce un siniestro de un incendio, no sea doblemente castigado"



El que las hace, LAS PAGA y el que no, que viva tranquilo. Eso es lo que… https://t.co/vHTzfvUrTE pic.twitter.com/RfsmXOsohV — Agustín Coto (@agustinpcoto) August 6, 2026

No obstante, aclaró que la iniciativa no procura beneficiar a quien cometa un ilícito, ya que deberá responder penalmente por sus actos. Finalmente, al referirse al Capítulo V, relativo al Registro de la Propiedad Inmueble, indicó que la propuesta apunta a actualizar los procedimientos y herramientas de registración mediante un proceso de modernización y digitalización.

Al término de su exposición, Coto afirmó que el proyecto expresa “la voluntad de desburocratizar, simplificar y hacer los trámites más veloces; que quien sea dueño de un bien no sea castigado por ello; que la propiedad privada, consagrada en nuestra Constitución, no sea vulnerada; y que el Estado entienda que su intervención debe estar orientada a tutelar y defender ese derecho, y no a intervenir ni avasallarlo”.

Durante el cierre de los bloques políticos, la senadora Carolina Moisés (Convicción Federal) cuestionó que el proyecto no garantice la defensa de la soberanía política ni la protección de las tierras frente a la especulación inmobiliaria.

Este Poder defendió a la Patria

🇦🇷❤️🇦🇷💪@SenadoArgentina pic.twitter.com/jS4U8D0GH9 — Carolina Moises (@CarolinaMoises) August 7, 2026

Asimismo, expresó su rechazo al capítulo referido al manejo del fuego y, en consecuencia, anticipó su voto en contra de la iniciativa. En el mismo sentido, el senador José Mayans (Justicialista) se refirió a las empresas extranjeras que adquieren grandes extensiones del territorio nacional y advirtió que “hoy tienen el 5 %, que es equivalente a 13 millones de hectáreas, y son terrenos que son estratégicos para el país”.

Además, afirmó que “esta ley que están reformando es para proteger el robo de los bienes y empresas del Estado” y calificó como “violatoria de la Constitución” la ley de manejo del fuego. Por ese motivo, también manifestó su voto en contra del proyecto.

En contraposición, la senadora Patricia Bullrich (LLA) sostuvo que “lo que hemos escuchado son discursos que vuelven hacia atrás a la Argentina 60 años” y afirmó que el oficialismo busca “corregir cosas que hicieron ellos durante muchos años en este país”.

Al referirse a las usurpaciones de terrenos por parte de movimientos sociales y políticos, señaló que “fue fácil quedarse con lo ajeno y no recuperar lo propio” y agregó que “el gobierno de ese momento miraba para otro lado y durante mucho tiempo se premió al delincuente, al que incumplía; esto es lo que venimos a terminar y ahora los argentinos van a tener justicia”.

BASTA DE OKUPAS Y USURPADORES



La Ley de Propiedad Privada garantiza desalojos rápidos y protege a quien trabaja.



Se terminó la Argentina donde el delincuente tenía más derechos que el dueño.



La ley vuelve a estar del lado del que cumple. pic.twitter.com/gKXPdV27aN — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 7, 2026

Por último, antes de la votación en general, el senador Agustín Coto (LLA) informó el retiro del Capítulo IV del proyecto, referido a las modificaciones de la Ley de Manejo del Fuego. De esta manera, tras casi 12 horas de debate, el proyecto de ley sobre inviolabilidad de la propiedad privada obtuvo media sanción con 37 votos afirmativos y 33 negativos.

Con 37 votos afirmativos y 33 votos negativos queda aprobado en general el proyecto de ley sobre la Inviolabilidad de la Propiedad Privada — Senado Argentina (@SenadoArgentina) August 7, 2026

Posteriormente, la votación en particular se realizó por capítulos, con modificaciones en algunos artículos, que fueron aprobados. En consecuencia, la iniciativa será girada a la Cámara de Diputados para su tratamiento.