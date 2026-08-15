“¡Qué placer verlo, Su Majestad!”: el efusivo saludo de Javier Milei al rey Felipe VI de España

En medio de una intensa agenda internacional y tras meses de fuertes fricciones diplomáticas entre Buenos Aires y Madrid, el presidente Javier Milei protagonizó un llamativo y distendido episodio durante su gira oficial por Colombia. Este viernes 7 de agosto de 2026, en la Casa de la Cultura de la ciudad de Cali, el mandatario argentino se reunió con el rey Felipe VI de España en un encuentro que dejó de lado la rigidez del protocolo de Estado.

El cruce se produjo en la antesala del traspaso de mando y la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella, líder colombiano con quien Milei mantiene una estrecha sintonía ideológica. Al ingresar al salón asignado para la audiencia y divisar al monarca, el jefe de Estado argentino se mostró sumamente complaciente y exclamó a viva voz: "¡Su Majestad! Somos los culpables de la espera. Por favor, qué placer verlo, qué gusto verlo".

"Su Majestad":

Por el encuentro de Javier Milei con el rey de España pic.twitter.com/I9YX1DkpOo — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 7, 2026

Lejos de la frialdad, Felipe VI respondió con absoluta cordialidad al eufórico recibimiento, le estrechó la mano con firmeza y le preguntó de forma amena: "¿Qué tal? ¿Cómo estás?". El fragmento audiovisual del encuentro fue registrado y difundido oficialmente por los canales de comunicación de la Oficina del Presidente.

La comitiva oficial y el trasfondo de la crisis con el sanchismo

Durante la audiencia formal en suelo colombiano, Javier Milei estuvo respaldado por su círculo de máxima confianza política: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

El trato sumamente elogioso y respetuoso del líder de La Libertad Avanza hacia la Corona española encendió de inmediato las alarmas de los analistas geopolíticos. La sobreactuada cortesía llamó la atención debido al severo conflicto diplomático que la Casa Rosada arrastra con el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez. Cabe recordar que dicha disputa —marcada por insultos cruzados y acusaciones políticas directas— derivó meses atrás en la drástica decisión de Madrid de retirar de manera permanente a su embajadora en la Argentina.

Impacto digital y debate en las plataformas

Como era de esperarse, el video del saludo no tardó en volverse viral en redes sociales como Instagram, X y Facebook, desatando una fuerte polarización entre los usuarios: