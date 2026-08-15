“¡Fuerza Leo!”: el mundo del fútbol despide a Jorge Messi

El mundo del fútbol se hizo eco inmediatamente de la triste noticia del fallecimiento de Jorge Messi y se sucedieron los mensajes de despedida y de apoyo a la familia del capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, quien atraviesa su momento más difícil ante la pérdida de quien fue un gran sostén en su exitosa carrera deportiva.

Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento. Les enviamos nuestro más sentido abrazo. pic.twitter.com/k7TUlPkGTM — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 8, 2026

“La CONMEBOL lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista argentino Lionel Messi”, publicó la confederación sudamericana en sus redes sociales.

La CONMEBOL lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista argentino Lionel Messi.



Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor.



Que descanse en paz. pic.twitter.com/QpTWIAgdBU — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) August 8, 2026

Y completó: “Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. Que descanse en paz”.

A su turno, el Barcelona agradeció el “compromiso” de Jorge Messi para con la entidad catalana, al tiempo que expresó su “sentido pésame” al “jugador y leyenda” Lionel Messi.

Nuestro más sentido pésame. Descanse en paz, Jorge Messi. pic.twitter.com/uwuH9s6dLY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2026

Asimismo, la Asociación del Fútbol Argentino, “con su presidente Claudio Tapia a la cabeza”, lamentó “con tristeza y pesar el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro capitán y emblema, Lionel Messi”.

“Desde aquí acompañamos a toda la familia en este duro momento y le enviamos el abrazo más sentido, cálido y afectuoso ¡Mucha fuerza!”. Cerró la casa madre del fútbol argentino.

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con tristeza y pesar el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro capitán y emblema, Lionel Messi.



Desde aquí acompañamos a toda la familia en este duro momento y le… pic.twitter.com/YTug2MnM9g — AFA (@afa) August 8, 2026

Newell’s, la cuna

Por su parte, el Club Atlético Newell's Old Boys despidió “con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario”.

“Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi. Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini”, puntualizó la Lepra.

El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario.



Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi.



Jorge fue el sostén y la… pic.twitter.com/8dFPMRdM9Z — Newell’s Old Boys (@Newells) August 8, 2026

También ponderó que “su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial”.

“Gracias por enseñarle a amar estos colores. La Comisión Directiva, socios, deportistas y toda la familia leprosa abrazan con afecto a Celia, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol y a todos sus seres queridos y allegados en este difícil momento. Hasta siempre, leproso”, cerró la institución del Parque Independencia.

La carta de Tapia

El titular de la AFA, Claudio Tapia, expresó que “hoy nos toca despedir a un hombre que, detrás de una de las historias más grandes del fútbol mundial, tuvo un papel fundamental”.

“Como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quiero reconocer a Jorge Messi no solamente por haber traído al mundo al mejor jugador del mundo, sino, sobre todo, por haber criado a una persona de valores: humilde, respetuosa y profundamente comprometida con los demás”, expresó ‘Chiqui’.

“Su mayor logro no fue únicamente acompañar a Lionel en el camino que lo llevó a convertirse en leyenda. Fue estar siempre a su lado, sostenerlo en los momentos difíciles, acompañarlo en cada paso y enseñarle, con hechos, que detrás de cualquier éxito deportivo hay una persona y unos valores que cuidar”, prosiguió.

En igual tesitura, consideró que “Jorge hizo todo bien. Estuvo cuando había que estar, acompañó cuando había que acompañar y sostuvo cuando más hacía falta”.

“Por eso, como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, queremos despedirlo con enorme respeto, gratitud y afecto. Gracias, Jorge, por haber acompañado y formado a Lionel. Gracias por haberle dado al mundo al mejor jugador, pero, por sobre todas las cosas, por haber criado a una gran persona”, anexó.

Finalmente, clamó: “Que descanses en paz. Tu legado quedará para siempre en la historia del fútbol argentino y, sobre todo, en el corazón de tu familia”.

