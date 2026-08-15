La Matanza: Dos policías entre los cinco detenidos por el crimen del empleado que defendió a su jefe

El crimen de Diego Aguirre, el empleado de 47 años que fue asesinado a balazos al intentar defender a su jefe durante un robo en una distribuidora de San Justo, dio un giro clave en las últimas horas. La investigación permitió la detención de cinco sospechosos, entre ellos dos efectivos de la Policía Bonaerense, acusados de integrar una organización vinculada al homicidio.

Las capturas fueron ordenadas por la UFI Especializada en Homicidios del Departamento Judicial La Matanza, tras una serie de allanamientos en los que también se secuestraron teléfonos celulares, documentación y otros elementos considerados de interés para la causa.

El caso conmocionó a La Matanza por la violencia del ataque y por la decisión de la víctima de intervenir para proteger a su empleador, una acción que terminó costándole la vida.

El robo que terminó en tragedia

El hecho ocurrió este viernes por la tarde en el cruce de la calle León Gallo y la Ruta 3, frente a la mencionada distribuidora de San Justo, localidad cabecera del partido de La Matanza, en el oeste del Conurbano bonaerense.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, Diego Aguirre se encontraba junto al propietario del comercio cuando ambos se disponían a subir a una camioneta Toyota SW4.

En ese momento fueron sorprendidos por dos delincuentes armados, quienes exigieron la entrega del dinero que llevaban consigo.

Según la investigación, Aguirre intentó impedir el robo y enfrentó a los asaltantes para defender a su jefe. La reacción de los delincuentes fue inmediata: le dispararon en reiteradas oportunidades.

Un violento hecho se registró en una distribuidora de bebidas ubicada sobre Ruta 3 y León Gallo, en el límite entre San Justo e Isidro Casanova.



Según relataron vecinos, delincuentes habrían intentado cometer un robo en el comercio y, en esas circunstancias, un empleado habría… pic.twitter.com/0D54MCIcq5 — El Nacional de Matanza (@NacionalMatanza) August 7, 2026

La víctima recibió impactos de bala en una pierna, el tórax y una axila y, aunque una ambulancia llegó rápidamente al lugar, los médicos solo pudieron constatar su fallecimiento.

Los autores materiales escaparon y el crimen dio origen a una intensa investigación encabezada por la Justicia de La Matanza.

Cinco detenidos y dos policías bajo sospecha

Con el avance de las tareas investigativas, la Fiscalía logró identificar a una organización presuntamente vinculada con el asalto.

Como resultado de diversos procedimientos fueron detenidas cinco personas, entre ellas dos integrantes de la Policía Bonaerense, quienes ahora son investigados por el presunto grado de participación que tuvieron en el hecho.

Los investigadores buscan determinar si los efectivos colaboraron con la planificación del golpe, brindaron información o facilitaron la fuga de los delincuentes.

Mientras continúan las pericias y el análisis de las pruebas secuestradas durante los allanamientos, la causa sigue avanzando con el objetivo de establecer el rol de cada uno de los imputados y reconstruir por completo la mecánica del crimen que terminó con la vida de Diego Aguirre.

El caso generó una fuerte repercusión en La Matanza, no solo por la brutalidad del asesinato, sino también por la posible participación de miembros de una fuerza de seguridad en un episodio de extrema violencia.