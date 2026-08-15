Fernando Espinoza le pidió a Milei “que no siembre odio”

Luego de que el presidente Javier Milei arremetiera, esta vez, contra estudiantes, profesores, periodistas e investigadores universitarios, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios, Fernando Espinoza, le pidió que reflexione, deje de agredir y no siembre más odio en la sociedad.

“Recientemente, en otro de sus monólogos símil reportajes, Javier Milei recurrió a su habitual catarata de insultos y además usó el término terroristas para referirse a estudiantes, profesores, periodistas e investigadores universitarios”, sostuvo el jefe comunal, al aludir a una reciente entrevista concedida por el jefe de Estado a un integrante del elenco de propagandistas oficialistas.

“Es frecuente que Milei diga cualquier barbaridad en cualquier tema y luego finja que finge demencia. El país asiste a diario a exabruptos irracionales del presidente, datos disparatados, teorías raras y descalificaciones brutales. No hay que pasarlas por alto ni acostumbrarse”, agregó Espinoza.

En este sentido, consignó que “terroristas decía la dictadura cuando se refería a quienes pedían democracia desde los claustros universitarios. Y costó miles de vidas de estudiantes y profesores. Terroristas eran las decenas de periodistas desaparecidos. El terror, muchas veces, empieza desde la palabra”.

“Con humildad, una vez más llamamos al presidente a la reflexión. Debe calmarse. Debe dejar de lanzar argentinos contra argentinos. Abdicar de incentivar con su ejemplo a voceros desaforados que desde un streaming disparan palabras como muerte, desaparición, esterilización”, remarcó.

Con humildad, una vez más llamamos al presidente a la reflexión. Debe calmarse. Debe dejar de lanzar argentinos contra argentinos. Abdicar de incentivar con su ejemplo a voceros desaforados que desde un streaming disparan palabras como “muerte”, “desaparición”, “esterilización”. — Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) August 7, 2026

Y completó: “Le pedimos a Javier Milei que no sume discursos de bárbaro a las barbaridades que su gobierno comete todos los días contra la gente. Que no siembre odio y que recuerde que el respeto es una avenida de dos manos”.