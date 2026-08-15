Política | 8 ago 2026
Al cruce
Fernando Espinoza le pidió a Milei “que no siembre odio”
“Presidente, el terror muchas veces viene desde las palabras”, puntualizó el intendente de La Matanza, al cruzar la nueva “catarata de insultos” proferida por el mandatario contra la comunidad universitaria y científica.
Luego de que el presidente Javier Milei arremetiera, esta vez, contra estudiantes, profesores, periodistas e investigadores universitarios, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios, Fernando Espinoza, le pidió que reflexione, deje de agredir y no siembre más odio en la sociedad.
“Recientemente, en otro de sus monólogos símil reportajes, Javier Milei recurrió a su habitual catarata de insultos y además usó el término terroristas para referirse a estudiantes, profesores, periodistas e investigadores universitarios”, sostuvo el jefe comunal, al aludir a una reciente entrevista concedida por el jefe de Estado a un integrante del elenco de propagandistas oficialistas.
“Es frecuente que Milei diga cualquier barbaridad en cualquier tema y luego finja que finge demencia. El país asiste a diario a exabruptos irracionales del presidente, datos disparatados, teorías raras y descalificaciones brutales. No hay que pasarlas por alto ni acostumbrarse”, agregó Espinoza.
En este sentido, consignó que “terroristas decía la dictadura cuando se refería a quienes pedían democracia desde los claustros universitarios. Y costó miles de vidas de estudiantes y profesores. Terroristas eran las decenas de periodistas desaparecidos. El terror, muchas veces, empieza desde la palabra”.
“Con humildad, una vez más llamamos al presidente a la reflexión. Debe calmarse. Debe dejar de lanzar argentinos contra argentinos. Abdicar de incentivar con su ejemplo a voceros desaforados que desde un streaming disparan palabras como muerte, desaparición, esterilización”, remarcó.
Con humildad, una vez más llamamos al presidente a la reflexión. Debe calmarse. Debe dejar de lanzar argentinos contra argentinos. Abdicar de incentivar con su ejemplo a voceros desaforados que desde un streaming disparan palabras como “muerte”, “desaparición”, “esterilización”.— Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) August 7, 2026
Y completó: “Le pedimos a Javier Milei que no sume discursos de bárbaro a las barbaridades que su gobierno comete todos los días contra la gente. Que no siembre odio y que recuerde que el respeto es una avenida de dos manos”.