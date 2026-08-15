Manuel Adorni fue intimado para que explique la meteórica evolución de su patrimonio

El exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue intimado por el fiscal Gerardo Pollicita para que brinde explicaciones sobre su patrimonio, en el marco del expediente judicial en el que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

En concreto, la intimación judicial contempla los incrementos, adquisiciones y desembolsos reconstruidos que, confrontados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, no encuentran explicación ni sustento.

Así las cosas, si las argumentaciones son consideradas insuficientes por la instrucción, es muy probable que el exministro coordinador de Javier Milei sea citado a declaración indagatoria, decisión que debe ser tomada en última instancia por el juez del caso, Ariel Lijo.

Cabe consignar que será la primera vez que Adorni deba ofrecer una explicación judicial sobre sus movimientos patrimoniales, ya que hasta el momento su abogado Matías Ledesma fue quien participó de todas las declaraciones e instancias del expediente, pero no ofreció ningún tipo de documentación.

Resta precisar que el documento rubricado por Pollicita contiene alrededor de 20 preguntas concretas dirigidas a Adorni y constituye el siguiente paso de la investigación luego del informe técnico elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI).