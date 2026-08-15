El fracaso político que sufrió la última semana el Gobierno de Javier Milei, con la caída del capítulo de extranjerización de tierras de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, provocó reproches al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que encabeza Federico Sturzenegger.

“La intransigencia del ministro, su falta de tacto y empatía con las consecuencias sociales que sus propuestas generan, llevó al Gobierno a evaluar la baja de la desregulación de medicamentos por fuera de las farmacias”, indicó el secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB), Marcelo Peretta.

Justamente este nucleamiento había denunciado la iniciativa libertaria que permite la venta en kioscos. En concreto, La medida fue judicializada en tiempos de la sanción del Decreto 70 y la Ley Bases, por el perjuicio sanitario y económico para la población, al ofrecer venta libre de medicamentos -que son drogas- por fuera de las farmacias.

“Hay que promover la competencia entre los 30 laboratorios que fijan los precios, no en las 12 mil farmacias que venden al precio fijado por el productor”, exclamó el referente sindical.

Asimismo, el titular del SAFyB alertó que “la venta de medicamentos en supermercados y Mercado Libre aumenta el gasto en salud”.

Si se aprueba la desregulación de medicamentos que plantea Sturzenegger, él termina preso y el narcotráfico en Argentina pasa a ser como en Colombia y México pic.twitter.com/wp2AC04G5W — Marcelo Peretta (@MarceloPeretta) August 7, 2026

“Sturzenegger va a terminar preso por la desregulación ilegal de los medicamentos”, anexó, para luego dar cuenta que “Argentina va camino a parecerse a Colombia y México”, donde proliferan las drogas y el uso irracional de medicamentos.

