Facundo Moyano se desligó de las imputaciones y dijo que su novia “tuvo un paro cardíaco”

El exdiputado nacional del Frente Renovador, Facundo Moyano, rompió el silencio tras el episodio policial que protagonizó junto a su pareja, la influencer Candela Arizaga, y aseguró que no ejerció violencia de género ni la privó de su libertad, tal y como se sostiene en la investigación.

En una entrevista concedida a Telefe Noticias, el titular del sindicato de trabajadores del peaje negó que haya perseguido a su pareja luego de que la joven saliera del edificio. “Nunca soy yo el que la está corriendo. Es algo que lo tengo que decir. No vengo a ponerme de víctima ni de acusar a nadie. Vengo a defenderme. Yo no corrí a Candela porque ella bajó en el ascensor y yo bajé 5 minutos después. Yo no tenía pantalones largos y remera larga. No estaba corriendo”, puntualizó.

En torno a lo ocurrido dentro del departamento del barrio de Belgrano, indicó que Arizaga sufrió un paro cardíaco y aseguró que intervino para asistirla: “Le hice RCP a Candela. Yo la quiero ver porque le quiero mostrar lo que le pasó. La primera comunicación que tuve fue con el portero, para contarle lo que había pasado”.

Habla Facundo Moyano en vivo con Rodolfo Barili: "Candela tuvo un paro cardíaco. Le tuve que hacer RCP"



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“Los hechos privados están reservados a Dios y no es algo que me requiere la Fiscalía. Nunca Candela dijo que yo le había pegado o la había privado de su libertad”, anexó Moyano.

Las imputaciones

El dirigente marplatense señaló que permanece imputado por privación ilegítima de la libertad y violencia de género, aunque cuestionó que esas figuras hayan sido utilizadas para ordenar su detención. “Yo tengo dos imputaciones: privación ilegítima de la libertad y violencia de género. Pero Candela nunca dijo que fue así. Cuando declaró por primera vez, a las 8, no estaba en condiciones. Y a todas les dijo lo mismo. No había elementos para detenerme”, alegó.

“Yo llamé a la Policía y me comuniqué con el portero para que pedir que venga una ambulancia y la policía. Adentro del departamento pasó lo que dijo Candela”, sumó.

“Soy consciente de que estuve detenido porque soy Facundo Moyano. En ninguna de las declaraciones de Candela están las dos imputaciones por las cuales me detienen”, aseveró.

Por otra parte, negó que se haya consumido cocaína en su departamento y cuestionó las versiones que lo vincularon con el episodio. “A mi me parece que ella no consumió. Pasó de ser víctima a ‘gato’ porque yo no puedo estar con ninguna mujer porque significa que yo le pongo plata. Candela pasó de víctima de maltrato psicológico a ‘gato’. Hay que ser más cuidadoso”, fustigó.

“El consumo no está sujeto a delito y todo lo que pasa en la vida personal está reservado a Dios. No se consumió cocaína. Yo no consumo, no soy adicto y nunca tuve problemas de adicción”, aclaró, para luego rechazar la versión que señalaba que ambos llevaban dos días consumiendo

“Lo de que hubo dos días de consumo, es mentira. Se puede comprobar. Nosotros fuimos a la cancha a ver River - Rosario Central”, describió.

Facundo Moyano habla del escándalo con su pareja, Candela Arizaga: "No consumimos cocaína".



El exdiputado habla mano a mano con Rodolfo Barili.



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“Lo único que hice cuando tenía a Candela así, fue pedirle a Dios que la salve. No me hago la víctima, lo único que quería es que Candela viva. No puedo entender por qué corrió, por qué me mordió en el hombro. Pero sí te puedo decir que no ejercí violencia de género ni la privé de su libertad”, insistió.

Finalmente, esgrimió que “ella tuvo un episodio muy delicado, no sé qué fue lo que le pasó. Gracias a Dios está bien, yo no soy una persona religiosa, pero fue una de las pocas veces que acudí a una oración para pedir por algo. No puedo decir por qué pasaron las cosas que pasaron y eso estará sujeto a un análisis médico, pero quiero volver a verla para contarle y mostrarle lo que le pasó”.