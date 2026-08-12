El Gobierno anunció inversión privada para ampliar el sistema eléctrico del AMBA

El vocero presidencial, Adrián Ravier, anunció este martes una nueva obra de infraestructura energética para el Área Metropolitana de Buenos Aires y presentó los principales “avances” del Gobierno nacional en materia de energía, Justicia, transporte, comercio exterior y salud.

Al inicio de la conferencia, el funcionario expresó, en nombre del presidente Javier Milei y del Gobierno nacional, la solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia por el terremoto ocurrido en las últimas horas y transmitió las condolencias a las familias de las víctimas. Además, informó que el canciller Pablo Quirno se encuentra en “contacto directo” con las autoridades colombianas, a quienes se les transmitió la absoluta disposición de la República Argentina para brindar la asistencia y la ayuda humanitaria que resulte necesaria.

Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia ante el terremoto ocurrido hoy, y hacemos llegar nuestras condolencias a las familias de las víctimas y nuestra solidaridad a todos los afectados.



Nos encontramos en contacto con las autoridades colombianas,… — Pablo Quirno (@pabloquirno) August 10, 2026

Asimismo, Ravier detalló la licitación de AMBA I, la primera de las 16 obras contempladas en el Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, con una inversión estimada de US$ 800 millones de capital privado. “Por primera vez en 20 años, el sector privado va a realizar una gran obra de infraestructura energética” para ampliar las redes de transporte eléctrico y abastecimiento de energía, afirmó el portavoz.

La obra contempla una nueva línea de 500 kV de 270 kilómetros y una estación transformadora en Plomer, partido de General Las Heras, provincia de Buenos Aires, para reforzar el sistema eléctrico del AMBA, que concentra aproximadamente el 40 % de la demanda nacional. La adjudicación está prevista para el primer semestre de 2027.

Por primera vez en 20 años el sector privado va a realizar una gran obra de infraestructura energética en el AMBA para ampliar las redes de transporte eléctrico y abastecimiento de energía y, de esta manera, dar el primer paso para comenzar con el proceso que va a solucionar de… pic.twitter.com/LfZZBkhluy — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) August 11, 2026

El proyecto forma parte de un plan de 16 obras que permitirá incorporar más de 5.600 kilómetros de líneas a la red eléctrica nacional. Su financiamiento será íntegramente privado y contará con una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo. “El Tesoro no tiene ningún tipo de participación en el financiamiento de esta obra”, destacó Ravier.

El vocero vinculó la obra con el deterioro del sistema energético durante las últimas décadas y cuestionó la política implementada por el kirchnerismo. “Durante más de dos décadas el kirchnerismo pretendió instalar la falsa premisa de que los servicios pueden valer menos de lo que cuesta producirlos”, puntualizó.

Asimismo, señaló que entre 2003 y 2023 el Estado destinó cerca de US$ 150.000 millones en subsidios y recordó que el país atravesó “17 veranos consecutivos con cortes de luz masivos y recurrentes”.

“Nuestra administración eligió un camino diferente: rompimos con la lógica del estancamiento y apostamos por un modelo basado en la libertad de mercado, el orden fiscal y los incentivos correctos para atraer la inversión privada”, afirmó.

Por otra parte, informó que Aerolíneas Argentinas cerró el ejercicio 2025 con una ganancia neta de $ 238.000 millones y un superávit operativo de US$ 120,7 millones, por segundo año consecutivo con resultados positivos. “Será la primera vez en la historia que Aerolíneas Argentinas pagará el Impuesto a las Ganancias a favor del Tesoro Nacional”, afirmó.

En materia judicial, el Ministerio de Justicia informó que ya fueron enviados 203 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales al Congreso de la Nación. Desde el inicio de la gestión fueron designados 100 magistrados y funcionarios judiciales y actualmente hay 96 pliegos en el Senado. Ravier señaló que la vacancia en los juzgados inferiores era del 35 % al asumir la gestión y advirtió que, sin el envío de pliegos, habría alcanzado el 50 % en agosto de este año.

“Mientras el kirchnerismo hablaba de Estado presente, vaciaban a una de las funciones centrales del Estado que es la impartición de Justicia”, afirmó. “Para el Presidente de la Nación no hay una idea de justicia más fuerte que la de ‘el que las hace, las paga’”, graficó.

Finalmente, en materia sanitaria, el Ministerio de Salud de la Nación reglamentó el procedimiento para aplicar las modificaciones introducidas por el DNU 366/2025 a la Ley de Migraciones, estableciendo el arancelamiento de las prestaciones de salud habituales para extranjeros no residentes en hospitales nacionales. Ravier señaló que la medida pone fin al fenómeno de los denominados “tours sanitarios” y afirmó que “con la reforma migratoria que impulsó el Presidente Milei este desbarajuste se terminó”.

“Queremos seguir recibiendo a aquellos que vienen a construir un país más libre. Pero es condición indispensable que lo hagan dentro del marco de la ley y respetando a los argentinos”, remató.