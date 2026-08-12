El destino de los fondos recaudados a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) desató una fuerte tormenta política y judicial que golpea el corazón de la estrategia económica del oficialismo. La diputada nacional Victoria Tolosa Paz presentó una denuncia penal formal ante la Justicia Federal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, acusándolos de desviar recursos con asignación específica para financiar lo que denominó una "timba financiera" destinada a inflar el superávit fiscal.

La presentación judicial, radicada en los tribunales de Comodoro Py, cobró un impulso definitivo tras las declaraciones de Adrián Ravier, vocero presidencial. En una entrevista, el funcionario admitió textualmente que "una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos". Esta confesión encendió las alarmas legales, ya que la Ley 23.966 establece que lo recaudado por el ICL tiene un destino obligatorio e inamovible hacia el fideicomiso del Sistema Vial Integrado (SisVial) para el mantenimiento de la infraestructura vial.

#Escándalo ⛽🤌 Denuncian a Luis Caputo por desviar el impuesto a los combustibles hacia la “timba financiera”



La diputada nacional Victoria Tolosa Paz presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, por… pic.twitter.com/OW4eXA8lbN — ANDigital (@ANDigitalOK) August 11, 2026

La denuncia de Tolosa Paz por malversación y el desvío de los fondos viales

De acuerdo con la documentación y auditorías que sustentan la denuncia, el Palacio de Hacienda ejecutó apenas 1 de cada 4 pesos recaudados por este tributo. El 74% restante —una suma que supera los $1,038 billones desviados— fue retenido por la cartera económica y colocado en plazos fijos, bonos, títulos públicos y acciones a través del Banco Nación.

Los delitos imputados contra Caputo y Wasserman abarcan malversación de caudales públicos agravada, administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

"El Gobierno cobra un impuesto a los combustibles para mantener nuestras rutas y, en lugar de destinarlos a obras, tres de cada cuatro pesos del SISVIAL fueron a la timba financiera. Son $1,5 billones que deberían estar en las rutas y terminaron en bonos, títulos y acciones", denunció públicamente Tolosa Paz.

La legisladora ligó esta maniobra a una estrategia deliberada del Poder Ejecutivo: "Abandonaron las rutas nacionales y preparan el negocio de las concesiones privadas. Desfinancian al Estado, después dicen que no sirve y finalmente quieren que los argentinos vuelvan a pagar por las rutas". Como defensa, Ravier argumentó posteriormente que existe un "cambio de paradigma" para que el mantenimiento de los caminos pase a depender enteramente de las inversiones del sector privado.

Rutas en estado crítico y el frente de los gobernadores

¿Dónde están los fondos del impuesto a los combustibles que por ley deben destinarse a mejorar nuestras rutas? En la timba, en la especulación financiera, en cualquier lado menos en donde realmente tienen que estar.



Es fácil hablar de superávit fiscal cuando se logra a costa de… pic.twitter.com/PsDXMCBJzj — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 11, 2026

El impacto del congelamiento de los fondos viales se sufre directamente en el territorio. Informes privados citados en la causa detallan que entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales se encuentran actualmente en estado "regular o malo" debido a la parálisis de las obras de bacheo y repavimentación.

Ante este panorama, la tensión con las provincias escaló de forma inmediata. Los mandatarios provinciales exigieron en reiteradas oportunidades el reparto federal de los fondos viales, advirtiendo sobre el peligro de aislamiento y los costos logísticos que genera el abandono de los corredores nacionales.

Axel Kicillof se sumó al reclamo contra el superávit financiero

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se sumó a la ola de críticas y cuestionó con dureza los métodos del ministro Luis Caputo para exhibir equilibrio en las cuentas públicas. A través de sus redes sociales, el mandatario bonaerense reflotó sus advertencias sobre la retención de estos recursos específicos.

"¿Dónde están los fondos del impuesto a los combustibles que por ley deben destinarse a mejorar nuestras rutas? En la timba, en la especulación financiera, en cualquier lado menos en donde realmente tienen que estar", disparó Kicillof, a través de un video compartido en redes sociales, con una advertencia realizada meses atrás. En la misma línea, el gobernador concluyó que "es fácil hablar de superávit fiscal cuando se logra a costa de los intereses y las necesidades del pueblo".

Mientras el Ejecutivo mantiene el esquema del Decreto 693 para dosificar los aumentos del gravamen e intentar contener su impacto inflacionario, la Justicia Federal deberá determinar ahora si los funcionarios violaron la ley al cambiar el destino de una recaudación que, por mandato del Congreso, solo puede terminar sobre el asfalto.