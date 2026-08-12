La Mesa Política respaldó a Sturzenegger en Casa Rosada tras el fracaso de la Ley de Tierras

La Mesa Política del Gobierno nacional mantuvo una nueva reunión de trabajo en la Casa Rosada con un objetivo central: reordenar la agenda legislativa y enviar una fuerte señal de cohesión interna. El encuentro sirvió para calibrar la estrategia oficialista luego de que el Senado de la Nación otorgara media sanción al proyecto de la "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", pero obligara al bloque libertario a retirar por completo el capítulo que modificaba la Ley de Tierras y permitía una mayor extranjerización de los campos.

El freno a la reforma de tierras dejó políticamente debilitada la figura del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en el ámbito parlamentario, exponiendo un marcado déficit de negociación ante el archivo del proyecto por falta de votos. Sin embargo, en la reunión de este lunes, los principales actores del espacio le otorgaron un respaldo explícito a su continuidad y a su plan de reformas, ratificando el apoyo que sostiene el presidente Javier Milei. Sturzenegger repasó el cronograma de las próximas iniciativas de su equipo y se consensuó que el primer proyecto a impulsar ahora será el referido al mercado de capitales, considerado un pilar fundamental para el proceso de crecimiento económico.

#Congreso 🏛️⚖️ Pírrica victoria del Gobierno: el Senado aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada



Tras casi 12 horas de debate, el Senado de la Nación otorgó media sanción a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con 37 votos a favor y 33 en contra. Sin… pic.twitter.com/S1AjyxvqRy — ANDigital (@ANDigitalOK) August 7, 2026

Ordenamiento legislativo y el frente económico de Caputo

En los despachos de Balcarce 50, los funcionarios analizaron los proyectos de ley que ya ingresaron al Congreso y trabajaron en el diseño de un calendario legislativo previsible para garantizar el tratamiento de las iniciativas oficiales pendientes.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, realizó una exposición detallada sobre la situación macroeconómica del país, repasando las principales variables e indicadores financieros que sostienen el rumbo del programa de gobierno. La Mesa Política coincidió en la necesidad de convocar a otros ministros en los próximos encuentros para ampliar la participación sectorial y profundizar el abordaje en las distintas áreas de gestión.

Santilli teje lazos con gobernadores: cumbres en Misiones y Catamarca

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentó un informe sobre el estado de las conversaciones con los mandatarios provinciales y detalló una intensa agenda federal para los próximos días con el fin de contener los reclamos del interior:

Miércoles en Misiones: Santilli participará de un encuentro clave en el marco del Consejo del Norte Grande , donde se reunirá con los gobernadores de la región para discutir fondos y obras.

Viernes en Catamarca: Acompañado por el ministro Luis Caputo, el jefe de Gabinete viajará para concretar una cumbre formal con el gobernador local, Raúl Jalil, y con Elías Suárez (en representación de Santiago del Estero).

El objetivo central del viaje a Catamarca será poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta, una obra de infraestructura clave para la región que busca funcionar como un gesto de distensión y articulación política entre la Casa Rosada y los líderes provinciales.

De la reunión en Casa Rosada participaron figuras centrales del anillo de poder oficialista: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.